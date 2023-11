poco ortodoxa 2.webp "Poco ortodoxa", la miniserie alemana de Netflix basada en una historia real.

Este drama de Alemania tiene 4 episodios de 55 minutos cada uno y está basado en la historia real de una joven que huye de una estricta comunidad judía de Nueva York en pleno siglo XXI.

Netflix: de qué trata "Poco ortodoxa", la miniserie alemana basada en hechos reales

"Poco ortodoxa" está basada en la historia real de Deborah Feldman, quien escribió un libro con sus memorias llamado Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots.

poco ortodoxa 1.jpg "Poco ortodoxa", la serie alemana de Netflix.

La trama se centra en la vida de una joven mujer, de espíritu libre, que creció bajo una religión bastante conservadora, en la que le obligan a vestir, pensar y hacer cosas que ella no siente que sean las correctas.

Tras casarse y sin lograr ser feliz, decide huir de Brooklyn y dejar atrás a su esposo. La joven se va a Alemania, donde vive su madre, y busca una nueva vida mientras su esposo y el primo de este irán tras ella para traerla de regreso.

poco ortodoxa.jpg "Poco ortodoxa" conmovió al mundo.

Reparto de "Poco ortodoxa", la serie de Netflix

Shira Haas

Amit Rahav

Jeff Wiibusch

Alex Reid

Ponit Asheri

Delia Mayer

Dina Doronne

David Mandelbaum

Yousef "Joe" Sweid

Dennensch Zoudé

Isabel Schosnig

Aaron Altaras

Tamar Amit-Joseph

Safinaz Sattar

Langston Uibel

Aziz Dyab

Netflix: tráiler de "Poco ortodoxa", la miniserie alemana de 4 episodios