Gracias, ¿el siguiente? (en su idioma original llamada "Kimler Geldi Kimler Geçti") es una de las grandes apuestas de Netflix para el 2024 y tiene a grandes actores como Serenay Sarkaya, Metin Akdülger y Hakan Kurta.

La nueva serie turca de Netflix cuenta con una temporada y 8 capítulos que tienen, de promedio, una duración de 45 minutos. Apenas un par de semanas después de su llegada, Netflix confirmó que Gracias, ¿el siguiente? tendrá segunda temporada pero anunció la fecha de estreno.

El gigante del streaming Netflix realiza una breve reseña de Gracias, ¿el siguiente? y cuenta que "con el apoyo incondicional de sus mejores amigas, una joven abogada entra de lleno al confuso mundo de las citas modernas para superar una ruptura dolorosa".

Mientras que la sinopsis oficial de Gracias, ¿el siguiente? cuenta que una joven abogada que, tras atravesar una complicada y triste ruptura, decide probar suerte en el, para ella, desconocido mundo de las citas online.

Sus amigas le animan a que no se rinda porque están seguras de que en una de las sucesivas citas conocerá a su nueva media naranja.

Embed - Thank You, Next | Date Announcement | Netflix