¿Cuál es la película más entretenida de Netflix?

Aaron Pierre ("Hermano") protagoniza este adrenalínico thriller con AnnaSophia Robb ("The Act") y Don Johnson. Rebel Ridge fue una coproducción británica-estadounidense de Filmscience y Bonneville Pictures para Netflix.

La prensa especializada brindó muy buenas reseñas en sus críticas considerándola "una de las películas más entretenidas del año" por The Guardian. Mientras que para The Gate "no sólo es un buen thriller de acción, sino una gran obra cinematográfica".

Netflix: de qué trata la película Rebel Ridge

El gigante del streaming Netflix realiza una breve reseña de la película Rebel Ridge y dice: "Un exmarine debe enfrentarse a la corrupción en un pequeño pueblo cuando la policía le confisca injustamente la bolsa con el dinero para pagar la fianza de su primo".

Esta nueva película de Netflix relata las injusticias sociales que ha creado el sistema norteamericano a lo largo de los años, como el racismo, la brecha de clases y la crisis de sanidad, todo mezclando varios géneros cinematográficos como la acción, thriller y comedia.

Reparto de Rebel Ridge, película de Netflix

Aaron Pierre (Terry richmond)

Don Johnson (Jefe Sandy Burnne)

AnnaSophia Robb (Summer McBride)

David Denman (Oficial Evan Marston)

Emory Cohen (Oficial Steve Lann)

James Cromwell (Juez)

Steve Zissis (Elliot)

Dana Lee (Mr. Liu)

Netflix: tráiler de la película Rebel Ridge

