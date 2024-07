Con 63 años, así se ve hoy Cecilia Narova, la vedette que maltrató a Cris Miró

Embed - Cris Miró (ELLA) | Tráiler Oficial

Cris Miró: ¿Cómo se ve hoy la vedette Cecilia Narova?

Cecilia Narova siempre se destacó como bailarina. Integró la compañía de Tango Argentino por el mundo y formó parte de Viva la revista en el Maipo, donde debutó Cris Miró. Ahí se conocieron, y los celos no tardaron en aparecer.

Todo comenzó cuando Narova fue contratada para la revista del Maipo, ya que le habían dicho que ella iba a ser la figura principal. Sin embargo, el número o la rutina de Cris Miró resultó ser la más aplaudida y la más festejada por el público, y esto generó celos en Narova.

Narova siempre negó la mala relación con Miró. "(Lino Patalano) no me dijo que iba a estar Cris Miró. Ya firmado el contrato, me entero de que sería una atracción, pero después empiezo a ver que tenía mejores cuadros que el mío. Recuerdo que me habían puesto una escalerita de cinco escalones con una capita de encaje rojo y cuatro patovicas desnudos que la gente miraba más que a mí y Cris (Miró) aparecía volando. No la pasé muy bien", admitió la vedette.

Cecilia Narova.jpg Cecilia Narova en la actualidad.

En la serie de Max, el personaje de Adabel Guerrero incluso le pide a Patalano que elija "entre ella o el trabuco". El productor no lo dudó, y eligió a Cris Miró. Lamentablemente, Narova llegó a tener comentarios transfóbicos en la prensa sobre Miró: "Nos llevábamos bien porque era un tipo bien, buenazo, pobre. Lo usaban".