Cómo celebrar Año Nuevo de una manera original con 3 películas maravillosas y únicas

Esta película es sin dudas una de las mejores comedias románticas. No hay escena más hermosa que cuando Harry le declara su amor a Sally en una fiesta de Año Nuevo.

Te aconsejamos darle playa a la película del recordado Rob Reiner exactamente a las 22:30:28, y de esta manera podrás sincronizar perfectamente con la cuenta regresiva de medianoche en la película y en la vida real. Observa la reacción de Meg Ryan en tiempo real ante la declaración de amor de Billy Crystal en la icónica escena de la fiesta de Nochevieja.

Embed - When Harry Met Sally Ending Scene

"El Apartamento"

"El Apartamento" es un clásico que nunca pasa de moda. Puedes ver a Jack Lemmon y Shirley MacLaine en una relación de amor-odio alrededor de la víspera de Año Nuevo.

Solo tienes que darle play a la película ganadora de Mejor Película de 1960 exactamente a las 9:58:00 p. m., y de esta manera podrás ver a Fran Kubelik, interpretada por Shirley MacLaine, huir de Fred MacMurray en una fiesta de Nochevieja durante una interpretación de "Auld Lang Syne" para estar con Bud Baxter, interpretado por Jack Lemmon.

Star Wars: episodio IV - A New Hope

Si bien no es una película donde se celebra el Año Nuevo, debemos decir que no hay nada más lindo que ver cómo la estrella de la Muerte se detona.

Embed - STAR WARS: A NEW HOPE Clip - "Destroying The Death Star" (1977)

La película dirigida por George Lucas marcó a toda una generación cuando se estrenó en el año 1977. Si quieres ver ese momento a la medianoche, solo tienes que comenzar a ver la película a las 22:02:48hs.