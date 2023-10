Carrozas de fuego: así se ven hoy sus protagonistas, a 42 años de su estreno

Carrozas de fuego (2).jpg "Carrozas de fuego".

¿Cómo luce hoy el elenco de "Carrozas de fuego"?

Lamentablemente, quienes interpretaron a Harold Abrahams (el actor Ben Cross), Eric Lidell (Ian Charleston) y Sam Mussabini (Ian Holm) fallecieron hace un par de años.

Sin embargo, Nigel Havers, quien interpretó al carismático Lord Andrew Lindsay, y Nicholas Farrell quien se puso en la piel de Aubrey Montague, siguen vivos y aún continúan trabajando como actor.

En el caso de Nigel Havers, el actor tiene en la actualidad 72 años y uno de sus últimos trabajos fue en el 2006 en la película "Penélope". También formó parte del elenco de producciones como "Dowtown Abbey", "El imperio del Sol" de Steven Spielberg y de "Pasaje a la India". El papel de Lord Andrew Lindsay le cayó como anillo al dedo, ya que Havers se había educado en los mejores colegios de Inglaterra, y este era un rasgo que compartía con Lindsay.

Carrozas de fuego Nigel Havers.jpg Nigel Havers, protagonista de "Carrozas de fuego".

Nicholas Farrell tiene 68 años y también sigue trabajando como actor. Farrell trabajó en obras como "The Cherry Orchard", "Camille" y "The Crucible". Además formó parte de los elencos de la Royal Shakespeare Company, y apareció en producciones como "The Merchant of Venice", "Julius Caesar" y "Hamlet".