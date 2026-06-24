Así será el romance gay que protagoniza Romeo Beckham, hijo de David y Victoria Beckham

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"Por primera vez se enfrenta a un adversario de una naturaleza completamente distinta, el amor", explica la sinopsis oficial. "Una fuerza tan estimulante como desestabilizadora y mucho más peligrosa que cualquier cosa que haya afrontado sobre la pista".

"Forty Love" llegará a los cines de Fracia el 25 de noviembre (y luego se espera que se estrene en todo el mundo), y ya comienza a llamar la atención entre los fans del romance LGBTQ+ y las historias deportivas.

Además de Beckham, esta producción contará también con Guillaume Canet (The Beach) y la leyenda de la interpretación Catherine Deneuve. El productor Hugo Sélignac, responsable de numerosos éxitos del cine francés contemporáneo, ha definido la película como una fábula romántica cargada de emoción, capaz de combinar la intensidad del deporte de élite con la vulnerabilidad de los primeros grandes sentimientos.

La banda sonora de esta película estará firmada por 070 Shake y Johan Lenox, reforzando el carácter contemporáneo del proyecto.

Paul Kircher es uno de los protagonistas de "Forty Love".

Esta película es muy importante para Romeo Beckham, quien alternó antes entre carreras en el fútbol y el tenis, pero abandonó ambos deportes en 2024 para centrarse en la moda. Ha trabajado como modelo y embajador de marca para firmas de lujo como Yves Saint Laurent y Balenciaga.