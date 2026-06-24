Romeo Beckham está dando sus primeros pasos en el mundo del modelaje y de la actuación. El hijo de David y Victoria Beckham se prepara para estar en boca de todos cuando estrene "Forty Love", su nueva película.
Así será el romance gay que protagoniza Romeo Beckham, hijo de David y Victoria Beckham
Esta producción promete ser una mezcla de Challengers y Heated Rivalry, con un toque de nepotismo y una sinopsis bastante hot.
Esta cinta está definida como un romance gay, y está dirigida por el fotógrafo de moda Pierre-Ange Carlotti en su primer largometraje.
¿De qué tratará "Forty Love"?
La historia sigue a Sacha Gallo (interpretada por Paul Kircher, de The Animal Kingdom), una joven estrella del tenis que ha dedicado toda su vida a convertirse en campeón. Sin embargo, todo cambia cuando aparece un nuevo rival que pondrá a prueba no solo su talento deportivo, sino también sus emociones.
"Por primera vez se enfrenta a un adversario de una naturaleza completamente distinta, el amor", explica la sinopsis oficial. "Una fuerza tan estimulante como desestabilizadora y mucho más peligrosa que cualquier cosa que haya afrontado sobre la pista".
"Forty Love" llegará a los cines de Fracia el 25 de noviembre (y luego se espera que se estrene en todo el mundo), y ya comienza a llamar la atención entre los fans del romance LGBTQ+ y las historias deportivas.
Además de Beckham, esta producción contará también con Guillaume Canet (The Beach) y la leyenda de la interpretación Catherine Deneuve. El productor Hugo Sélignac, responsable de numerosos éxitos del cine francés contemporáneo, ha definido la película como una fábula romántica cargada de emoción, capaz de combinar la intensidad del deporte de élite con la vulnerabilidad de los primeros grandes sentimientos.
La banda sonora de esta película estará firmada por 070 Shake y Johan Lenox, reforzando el carácter contemporáneo del proyecto.
Esta película es muy importante para Romeo Beckham, quien alternó antes entre carreras en el fútbol y el tenis, pero abandonó ambos deportes en 2024 para centrarse en la moda. Ha trabajado como modelo y embajador de marca para firmas de lujo como Yves Saint Laurent y Balenciaga.