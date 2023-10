Así se ve hoy Richard Dean Anderson a 38 años del estreno de MacGyver

La serie estuvo al aire entre 1985 y 1992, durante 139 episodios y siete temporadas.

MacGyver - Intro [HQ]

"Si no fuera divertido, no lo haría. El show es intelectualmente estimulante y puedo aportar en todos los aspectos de la producción, como mejorar el guion o ayudar en todo lo que se pueda. Me mantiene interesado", aseguró en su momento Anderson.

¿Cómo luce hoy Richard Dean Anderson, el actor de "MacGyver"?

Richard Dean Anderson tiene actualmente 73 años y ya no se dedica a la actuación. Vive con sus perros y pasa el día dedicándose a sus obras de arte.

Richard Dean Anderson.jpg Richard Dean Anderson en la actualidad.

►TE PUEDE INTERESAR: A más de 20 años de su estreno, así luce el niño que hizo de Anakin Skywalker en Star Wars

Además de aparecer en "MacGyver", Anderson también interpretó a Jack O'Neill, coronel del Equipo SG-1 y luego fue parte de la producción "Stargate SG-1".

También es propietario de la productora Gekko Films, la cual estuvo detrás de la producción de "Stargate SG-1".

Además Anderson encarnó al médico Jeff Webber en el famoso culebrón "General Hospital". Tras el éxito de su papel, hizo otros trabajos en "Today’s FBI", "El crucero del amor" y "Seven Brides for Seven Brothers".

MacGyver en la actualidad.jpg Richard Dean Anderson interpretó a MacGyver en los años 80.

En la cultura de la televisión, su personaje de MacGyver era el amor imposible de las hermanas de Marge Simpson, Selma Bouvier y Patty Bouvier. Desilusionadas y molestas con este último, terminan secuestrándolo.