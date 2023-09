Are We There Yet? (2005) Official Trailer 1 - Ice Cube Movie

¿Cómo luce hoy Phillip Daniel Bolden, el niño de "¡Quieren volverme loco!"?

Phillip Daniel Bolden nació en 1995 en Nueva Orleans, y actualmente tiene 28 años, y en 2006 fue nominado para el Young Artist Award, como el Mejor Actor Joven por su papel en la comedia "¡Quieren volverme loco!".

Después de participar en "¡Quieren volverme loco!", Phillip apareció en "How to Eat Fried Worms", y en la segunda parte de "¡Quieren volverme loco!". Después apareció en "Fly Me to the Moon", y esa fue su última película, la cual se estrenó en 2007. Ese mismo año recibió el Premio Joven Artista como Mejor Conjunto por "Cómo comer gusanos fritos".

En cuanto a las series, "iZombie" fue la última serie en la que participó, la cual se estrenó en 2019.

Phillip Daniel Bolden.jpg Philip Daniel Bolden en la actualidad.

Hace un año, Phillip y Aleisha Allen se juntaron para celebrar una reunión sorpresa a 17 años del estreno de la cinta "¡Quieren volverme loco!".