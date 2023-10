Así se ve hoy Franco Nero, el galán italiano que protagonizó Django

Django (1966) - Trailer

¿Cómo luce hoy el actor italiano Franco Nero?

Fue gracias a la película "Django" del director Sergio Corbucci que Franco Nero saltó a la fama en Italia en 1966. Luego llegó a Hollywood y protagonizó películas en inglés como "The Virgin and the Gypsy" (1970), "Force 10 from Navarone" (1978), "La justicia del Ninja" (1981) y "Die Hard 2" (1990).

En 2012 Nero hizo un cameo en la película "Django Unchained" de Quentin Tarantino en una escena junto a Jamie Foxx, quien interpreta a Django en la película.

Franco Nero (1).jpg Franco Nero en la actualidad.

En cuanto a su vida privada, desde los años 60 que Franco Nero está en pareja con la actriz Vanessa Redgrave con quien incluso compartió pantalla en la película "Cartas a Julieta" (la cual se estrenó en 2010). Ambos se conocieron rodando la película "Camelot" (1967).

Estuvieron un tiempo separados, pero en 2006 decidieron retomar su apasionada historia de amor. Juntos son los padres del también guionista y director de cine ítalo-inglés Carlo Nero.

Franco Nero y Vanessa Redgrave.jpg Franco Nero y Vanessa Redgrave.

Lamentablemente su vida privada también ha estado rodeada de muchos escándalos, ya que en los años 80 mantuvo una relación con su ama de llaves colombiana, Mauricia Mena. Meses después, en 1987, Mena demandó al actor italiano acusándolo de ser el padre de un niño, al que llamó Franquito.

Un juez determinaría que la demanda de Mauricia respondía a la realidad. Más adelante, otra autoridad, entendiendo del caso, desestimó aquel fallo judicial. Franco Nero quedó así exonerado, o al menos, se despreocupó del asunto de su supuesta paternidad.