Lana Turner: la actriz de Hollywood que buscó el amor en 8 matrimonios

Embed - Three Starring Lana Turner - Criterion Channel Teaser

Turner era una de las mejores actrices de Metro-Goldwyn-Mayer, y en su carrera podemos encontrar clásicos como "El cartero siempre llama dos veces".

Para Lana, el matrimonio no era un contrato a largo plazo, sino una reacción química. "Mi meta era tener un esposo y siete hijos, pero terminó siendo al revés: siete esposos y una hija", llegó a confesar en una oportunidad.

Lana Turner actriz Lana Turner, la actriz de Hollywood que se casó 8 veces.

¿Qué escándalo afectó a su carrera?

A pesar de su historial amoroso, el nombre de Lana Turner quedó grabado en la historia criminal de Hollywood el 4 de abril de 1958. Su entonces amante, el gánster Johnny Stompanato, fue apuñalado mortalmente en el dormitorio de la actriz.

La tragedia dio un giro mediático cuando se conoció que la autora del crimen fue Cheryl Crane, la hija adolescente de Lana, quien actuó en defensa propia para proteger a su madre de los abusos físicos de Stompanato. El juicio por este crimen apareció en todos los medios de Estados Unidos.

Con el correr de los años Turner pudo reponerse ante esta tragedia que terminó en un escándalo y su carrera repuntó. Falleció en 1995, y hoy todo el ambiente la recuerda no solo su vida amorosa, sino también por su belleza y resiliencia.