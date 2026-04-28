El nombre de Lana Turner es sinónimo en Hollywood de "femme fatale", y muchas personas pueden pensar o creer que esto le permitió gozar de cierto privilegio con los hombres. Lo cierto es que no fue así.
Lana Turner: la actriz de Hollywood que buscó el amor en 8 matrimonios
"Una mujer exitosa es aquella que puede encontrar a ese hombre", decía la actriz Lana Turner, quien buscó el amor en 8 matrimonios fallidos
Turner soñaba y anelaba vivir una historia de amor como la que ella vivía en sus películas, y esto la llevó a casarse 8 veces. ¡Una locura!. Pero eso no es todo, ya que una tragedia afectó su vida y su carrera profesional.
¿Con quiénes se casó Lana Turner?
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Artie Shaw (1940): se fugaron tras su primera cita. Duraron apenas cuatro meses.
Steve Crane (1942): su primer gran amor y padre de su única hija, Cheryl.
Steve Crane (1943): sí, se casó con él dos veces porque el primer divorcio de él no era legal.
Henry J. Topping (1948): Un millonario que le propuso matrimonio lanzando un anillo de diamantes de 15 quilates en su copa de Martini.
Lex Barker (1953): el actor que interpretó a Tarzán. Terminó en un escándalo de abuso que marcó a la familia de Lana para siempre.
Fred May (1960): un ganadero y empresario.
Robert Eaton (1965): un productor que duró apenas cuatro años.
Ronald Pellar (1969): un hipnotizador que resultó ser un estafador. Fue el punto final a sus nupcias.
Turner era una de las mejores actrices de Metro-Goldwyn-Mayer, y en su carrera podemos encontrar clásicos como "El cartero siempre llama dos veces".
Para Lana, el matrimonio no era un contrato a largo plazo, sino una reacción química. "Mi meta era tener un esposo y siete hijos, pero terminó siendo al revés: siete esposos y una hija", llegó a confesar en una oportunidad.
¿Qué escándalo afectó a su carrera?
A pesar de su historial amoroso, el nombre de Lana Turner quedó grabado en la historia criminal de Hollywood el 4 de abril de 1958. Su entonces amante, el gánster Johnny Stompanato, fue apuñalado mortalmente en el dormitorio de la actriz.
La tragedia dio un giro mediático cuando se conoció que la autora del crimen fue Cheryl Crane, la hija adolescente de Lana, quien actuó en defensa propia para proteger a su madre de los abusos físicos de Stompanato. El juicio por este crimen apareció en todos los medios de Estados Unidos.
Con el correr de los años Turner pudo reponerse ante esta tragedia que terminó en un escándalo y su carrera repuntó. Falleció en 1995, y hoy todo el ambiente la recuerda no solo su vida amorosa, sino también por su belleza y resiliencia.