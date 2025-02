Así lucen hoy los protagonistas de El príncipe del rap en Bel-Air, la famosa serie interpretada por Will Smith

La serie cuenta la historia de un joven adolescente de Filadelfia llamado William Smith que llega a Bel-Air para vivir con sus parientes ricos luego de haberse metido en problemas en su ciudad con unos matones del barrio. Su madre decide enviarlo con su tía para que aprenda de modales y además reciba una buena educación lejos de los problemas.

Will convive desencajado con sus familiares adinerados y debe adaptarse al un mundo de lujos al que no está acostumbrado. La serie va relatando el choque de realidades entre el personaje principal y esos tíos y primos ricos, con un toque de comedia e ironía.

Así lucen los protagonistas de El príncipe del rap en Bel-Air

En 2020, los protagonistas de la famosa serie de los años 90 se reunieron para realizar un especial de reunión con todo el elenco. Los personajes en su mayoría continuaron en el mundo de la actuación, siendo el más reconocido de todos Will Smith con éxitos posteriores como 7 Almas, Soy Leyenda y En busca de la felicidad.

Más allá de Will Smith, el resto de los protagonistas también tienen carreras exitosas en el mundo del estrellato. Por ejemplo, Alfonso Ribeiro quien interpretaba al primo Carlton, ha tenido una carrera brillante como actor y cantante, en el presente es el presentador de Dancing with the Stars y otros programas en ABC.

Janet Hubert- Whitten, quien interpretó a Vivian durante las primeras tres temporadas, se retiró de la actuación en 1993 y se convirtió en embajadora de la Fundación Nacional de Osteoporosis.

James Avery, conocido como el tío Philip Banks, continuó con la actuación en papeles menores y otros igual de importantes y en diciembre de 2013 falleció a los 68 años tras no resistir una cirugía a corazón abierto.

Es hasta el día de hoy que la serie protagonizada por Will Smith forma parte de la lista de series y películas de los 90 que jamás serán olvidadas, como Friends, La Niñera, Alf, Seinfeld, El Rey del barrio y Sabrina la bruja adolescente.