Así luce hoy Pauley Perrette, actriz de NCSI

Pauley Perrete.jpg La actriz Pauley Perrette en NCSI.

¿Cómo luce hoy la actriz Pauley Perrette?

Perrette tiene actualmente 54 años y sin dudas ganó fama mundial gracias a su participación en la serie NCSI. Su personaje de Abby Sciuto apareció en las primeras 15 temporadas de esta producción. Abandonó la serie por problemas con Mark Harmon.

Además apareció en la serie "24", y en "Frasier". También fue vocalista de la banda "Lo-Ball".

Tras su salida de NCSI, Perrette retornó a la televisión en la comedia "Broke", la cual se estrenó en 2020 y contó con 13 episodios.

Pauley Perrette 2.jpg La actriz Pauley Perrette en la actualidad.

"Como si casi me muriera de una alergia al tinte para el cabello. Tengo alergias alimentarias, soy víctima de violencia doméstica y sobreviviente de violación. Me asaltó un vagabundo loco y casi me muero y sigo aquí", reveló en una ocasión Perrette.

Además de actuar, Perrette también publica poesías, escribe, fotografía y es una artista de la palabra hablada, amante de la música y defensora de los derechos civiles. En cuanto a su salud, la actriz dio a conocer en sus redes sociales que en 2021 sufrió un derrame cerebral masivo.

Esta situación la llevó a mostrarse más agradecida con la vida, y decidió teñir su cabello de muchos colores (como se muestra en la foto anterior).