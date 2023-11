Amazon Prime Video tiene una de las mejores películas rankeadas por IMDb

LOVE ANTOSHA TRAILER

Amazon Prime Video: ¿de qué trata la película "Love, Antosha"?

"A través de los diarios de Anton Yelchin y otros escritos y entrevistas con su familia, amigos y colegas, el cineasta Garret Price explora no solo su carrera, sino también un retrato más amplio del hombre", indica la sinopsis de esta película disponible en Amazon Prime Video.

Este documental se centra en la vida del actor Anton Yelchin quien fue diagnosticado con fibrosis quística cuando tenía 17 años.

Amazon Prime Video Love Antosha.jpg Uno de los pósters del documental "Love, Antosha".

¿Quién fue Anton Yelchin?

Anton Yelchin fue un actor ruso-estadounidense de cine y televisión, que se hizo conocido por interpretar a Pavel Chekov en la serie de películas de reinicio de "Star Trek", entre otros papeles.

El joven actor empezó a actuar a finales de 1990, apareciendo en varios papeles de televisión y en las películas "Along Came a Spider" y "Hearts in Atlantis" (ambas en 2001). Su papel como Jacob Clarke en la miniserie de Steven Spielberg "Taken" fue significativa en la promoción de su carrera como actor infantil.

Love Antosha.jpg Documental "Love, Antosha".

Más tarde actuó en las películas "Charlie Bartlett" (2007), "Terminator Salvation" (2009), "Fright Night" (2011), "Like Crazy" (2011) y "Only Lovers Left Alive" (2013).

¿Cómo falleció Anton Yelchin?

El fallecimiento del actor causó mucha conmoción en Hollywood, ya que la policía confirmó que el cadáver de Yelchin fue encontrado aplastado por su propio auto, un Jeep Grand Cherokee 2015 contra el muro de ladrillos y el buzón de correo de su casa.

►TE PUEDE INTERESAR: La película biográfica de Amazon Prime Video que se posiciona como la más vista

Aparentemente, Yelchin salió de su automóvil y mientras se dirigía a la entrada de su casa, éste rodó hacia atrás y lo atrapó contra el pilar y una valla de seguridad. Fue declarado muerto más tarde ese día a la edad de 27 años. La oficina del forense del condado de Los Ángeles identificó la causa de la muerte como "asfixia traumática contusa", y afirmó que "no había circunstancias sospechosas obvias implicadas".