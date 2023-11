¿De qué trata la película "Mi novio falso"?

"Andrew tiene un gran problema: no puede mantenerse alejado del novio tóxico que acaba de dejarlo. Sus amigos entrometidos deciden ayudarlo creando a Cristiano, un perfecto novio falso en las redes sociales, pero las cosas pronto se salen de control", indica la sinopsis de esta película que está disponible en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video Mi novio falso.jpg Póster de la película "Mi novio falso".

Esta nueva producción de Amazon Prime Video cuenta con las maravillosas actuaciones de actores como Keiynan Lonsdale ("Love, Simon"), Dylan Sprouse ("Zack y Cody", "Maravilloso desastre", "After: en mil pedazos"), Samer Salem ("The Boys"), Marcus Rosner ("Tomorrowland"), Sarah Hyland ("Modern Family") y Matthew Finlan ("Orphan: First Kill").

El guión estuvo a cargo del trío compuesto por Luke Albright, Joe Wanjai Ross y Greg Boaldin. Además, la dirección de "Mi novio falso" fue llevada a cabo por Rose Troche, quien entre otros proyectos dirigió "Ni en tu casa, ni en la mía" (1998), "La seguridad de los objetos" (2001), "Fabuloso! la historia del cine gay" (2006).

Tráiler de "Mi novio falso", la nueva película Amazon Prime Video: