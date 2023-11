La película seductora y subida de tono que arrasa en Amazon Prime Video

Una de las películas más vistas (y que actualmente ocupa el Top 10) en Amazon Prime Video es "La amante de mi padre", también conocida por su título en inglés "The Only Living Boy in New York", la cual se estrenó en 2017 y cuenta con la dirección de Marc Webb (el mismo responsable de "500 días con ella").

►TE PUEDE INTERESAR: Amazon Prime Video y la película sobre el retorno de un amor perdido