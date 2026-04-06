¿Alguna vez el Coyote atrapó al Correcaminos en el famoso dibujo animado?

correcamino y el coyote, dibujo animado

Y es que detrás de ello había una razón. Chuck Jones, el creador del Correcaminos y el Coyote, había impuesto que el ave nunca podía hacerle daño a su rival, pero este jamás podía tener éxito en su misión de atrapar al Correcaminos, porque en eso se basaba la caricatura.

Todo esto funcionó igual hasta que en 1980, en el capítulo "Soup or Sonic", ambos personajes ingresan a una serie de tuberías y se van encogiendo. Cuando salen al otro extremo, el Coyote logra sujetar la pata del Correcaminos. Pero, para su mala suerte, el ave había recuperado su tamaño normal y él no, por lo que al mirar para arriba y ver el tamaño gigante de su rival, muestra un cartel que decía "¿Y ahora qué hago?". Esa fue la única vez.

El capítulo falso del Correcaminos

Hay otras versiones de esta caricatura en las que el Coyote sí logra atrapar al Correcaminos. En una publicidad de una gaseosa de los años 90, finalmente lo hace usando una botella como señuelo, pero el más polémico y al que posiblemente se debe la leyenda urbana tiene que ver con el capricho de un millonario japonés.

correcaminos

Hace años, en internet circuló un video en el que el Coyote atrapaba al Correcaminos, lo cocinaba y se lo comía. Esta fue una animación encargada por un excéntrico millonario japonés, pero no pertenece a la historia oficial de ambos personajes y de Warner Bros.