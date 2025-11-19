ALCHEMISED: de qué trata la fanfic inspirada en Harry Potter que llegará a los cines

Gracias a los fanfic, los fanáticos pueden explorar y genera nuevas situaciones, relaciones, tramas, finales alternativos, etc. Por lo general los fanfic se publican en internet.

Fanfiction Los fanfics se desprenden de una historia ya inventada.

¿De qué trata la novela "Alchemised"?

La fanfic que llegará a los cines será "Alchemised" de SenLinYu. Esta historia surgió en plena pandemia, cuando la autora se inspiró en "Harry Potter" y escribió esta fanficque acumuló más de 20 millones de descargas.

La autora desarrolló en esta fanfic una historia centrada en la relación prohibida entre Hermione Granger y Draco Malfoy, inspirada en gran medida por el libro "El cuento de la críada" de la autora Margaret Atwood.

Embed - La Cosa on Instagram: " ¡DRAMIONE AL CINE! THR informa que Legendary adquirió los derechos de ALCHEMISED, un libro que, originalmente, era un fanfic de HARRY POTTER sobre el romance prohibido de Draco y Hermione." View this post on Instagram

La trama de "Alchemised" transporta al lector a la vida de Helena Marino, una prisionera de guerra retenida en la deteriorada finca de Kaine Ferron, un antiguo compañero de estudios encargado de explorar su mente en busca de recuerdos perdidos.

La historia está ambientada en un universo donde la necromancia y la alquimia son elementos centrales. Además, la novela explora la relación obsesiva y compleja entre ambos personajes, al tiempo que aborda el trauma bélico y cuestiona los límites entre el bien y el mal.