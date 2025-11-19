"Harry Potter" es una de las sagas más importantes de la literatura y del cine mundial. Desde su lanzamiento no solo han ido apareciendo otras producciones que se desprenden de la historia central del niño mago, sino que también se han generado fanfics.
ALCHEMISED: de qué trata la fanfic inspirada en Harry Potter que llegará a los cines
Esta fanfic cuenta con escenas de experimentación humana, tortura médica, eugenesia, canibalismo y necrofilia. Pronto llegará a los cines.
Ahora una de las fanfics más exitosas que se desprende de "Harry Potter" llegará a los cines. Los detalles a continuación.
¿Qué es un fanfic?
Un fanfic, o fanfiction, es una obra de ficción escrita por fans de una obra existente (puede ser un libro, película, serie de TV o videojuego). Estas obras utilizan sus personajes, escenarios o tramas como punto de partida.
Gracias a los fanfic, los fanáticos pueden explorar y genera nuevas situaciones, relaciones, tramas, finales alternativos, etc. Por lo general los fanfic se publican en internet.
¿De qué trata la novela "Alchemised"?
La fanfic que llegará a los cines será "Alchemised" de SenLinYu. Esta historia surgió en plena pandemia, cuando la autora se inspiró en "Harry Potter" y escribió esta fanficque acumuló más de 20 millones de descargas.
La autora desarrolló en esta fanfic una historia centrada en la relación prohibida entre Hermione Granger y Draco Malfoy, inspirada en gran medida por el libro "El cuento de la críada" de la autora Margaret Atwood.
La trama de "Alchemised" transporta al lector a la vida de Helena Marino, una prisionera de guerra retenida en la deteriorada finca de Kaine Ferron, un antiguo compañero de estudios encargado de explorar su mente en busca de recuerdos perdidos.
La historia está ambientada en un universo donde la necromancia y la alquimia son elementos centrales. Además, la novela explora la relación obsesiva y compleja entre ambos personajes, al tiempo que aborda el trauma bélico y cuestiona los límites entre el bien y el mal.