Harry Potter: MAX compartió la primera foto de los actores de la serie, quiénes son

"Estimados Sr. Potter, Srta. Granger y Sr. Weasley: Nos complace informarles que tienen una plaza en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería", comienza diciendo la publicación que MAX realizó en su cuenta de Instagram.

Embed - Max on Instagram: "Dear Mr. Potter, Miss Granger, and Mr. Weasley: We are pleased to inform you that you have a place at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Please welcome Dominic McLaughlin as Harry Potter, Arabella Stanton as Hermione Granger, and Alastair Stout as Ron Weasley to the HBO Original Series Harry Potter."