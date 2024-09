A sus 93 años, así se ve hoy Barbara Eden, la protagonista de Mi bella genio

Embed - Mi bella genio-I Dream Of Jeannie T01Ep13 Remastered 60Fps

¿Cómo se ve hoy la actriz Barbara Eden?

En los últimos días la actriz Barbara Eden fue noticia ya que fue captada a sus 93 años caminando con tacos. La artista saltó a la fama gracias a "Mi bella genio", e incluso por ese trabajo fue nominada a los premios Emmy y Globo de Oro.

Incluso llegó a realizar apariciones especiales en producciones que recrearon la historia de Jeannie como "I Dream of Jeannie: 15 Years Later" (1985) y "I Still Dream of Jeannie" (1991).

Eden llegó a trabajar con figuras de Hollywood como Elvis Presley, Frankie Avalon, Tony Randall y Shelley Fabares. En 1990 participó en la serie "Dallas", donde encarnó a la millonaria Lee Ann De La Vega.

Entre sus últimos trabajos figuran la comedia musical "Gentlemen Prefer Blondes", en 1999, donde interpretó a Lorelei Lee, personaje que en la película homónima de 1953 fue representada por Marilyn Monroe.

Barbara Eden.jpg Barbara Eden en la actualidad.

►TE PUEDE INTERESAR: A 12 años del estreno de Violetta, así se ve hoy el actor que hizo de Tomás Heredia

También apareció en la obra de teatro "The Odd Couple... The Female Version", con Rita MacKenzie, y realizó una gira por los Estados Unidos. También hizo de la abuela de Sabrina en la serie de televisión "Sabrina, la bruja adolescente".