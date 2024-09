A casi 40 años, así se ve hoy Analía Castro, quien hizo de Gaby en La Historia Oficial

La historia oficial.jpg Película "La historia oficial".

¿Cómo se ve hoy Analía Castro?

Lamentablemente Analía ya no trabaja como actriz, pero sin dudas que su interpretación en La historia Oficial difícilmente pueda ser olvidada. La joven asegura que no extraña para nada la fama o el mundo de la actuación, y que de esta forma puede caminar tranquila por la calle.

Actualmente vive en el barrio de Belgrano, y tiene un perro llamado Walas, en honor al cantante de Massacre, y una gata Jackie, en homenaje a Jack Bauer de la serie "24".

En cuanto a cómo se alejó de la actuación, Analía asegura que le iban llegando ofertas para trabajar y protagonizar proyectos pero los rechazaba. Ya no me interesaban los papeles que me ofrecían, no estaba dispuesta a sucumbir frente a ciertas imposiciones con respecto al aspecto físico, la actividad no me divertía como antes y, fundamentalmente, quería llevar una vida normal lejos de la fama, confesó.

Analía Castro.jpg Analía Castro en la actualidad.

Un episodio de la serie "Detective de señoras", protagonizada por Fernando Lúpiz y César Pierry, fue el último trabajo artístico de Analía. Luego comenzó el colegio secundario y le dijo adiós a la actuación. A sus 19 años comenzó a trabajar como moza, se enamoró de su jefe y se casaron.