A sus 70 años, así se ve hoy Bill Pullman, el actor de Mientras Dormías

Sandra Bullock Bill Pullman.jpg Sandra Bullock y Bill Pullman en la película "Mientras dormías".

Bullock comparte pantalla en "Mientras dormías" con el actor Bill Pullman, quien actualmente tiene 70 años y sigue trabajando en Hollywood.

¿Cómo luce hoy el actor Bill Pullman?

Además de trabajar en "Mientras dormías", Pullman apareció en "La loca historia de las galaxias" en 1987, "Casper" en 1995, "Independence Day" en 1996, "The Sinner" en 2017, entre otras.

Luego de brillar en estas producciones taquilleras, Pullman optó por trabajar en algunas películas independientes.

En 2002 trabajó con Susan Sarandon y Jeff Goldblum en Igby Goes Down, y en 2006 hizo un cameo en la popular franquicia de "Scary Movie".

Además ha trabajado en varias obras de teatro, y ha pisado los escenarios de Broadway en tres ocasiones, con las obras "The Goat or Who is Sylvia?" (2002), de Edward Albee, "Oleanna" (2009) y "The Other Place" (2013).

Entre sus últimos trabajos figuran las películas "El justiciero 2" con Denzel Washington y "The Ballad Of Lefty Brown" en 2017. En 2020 estrenó "The High Note", y en 2021 apareció en la serie "Halston".

Bill Pullman (1).jpg Bill Pullman en la actualidad.

Ahora estrenará "Los asesinatos de Murdaugh", una serie donde interpreta a Richard Alexander Murdaugh, un abogado que cometió varios crímenes en Carolina del Sur.

En cuanto a su vida privada, Pullman está en pareja con Tamara Hurwitz desde 1987 y tienen 3 hijos en común: Lewis Pullman, Jack Pullman, Maesa Pullman.