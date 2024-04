Así se ve hoy Jordi Cruz con 47 años, conductor del programa infantil Art Attack

Embed - Jordi Cruz Perez on Instagram: "Artemaniacos Para Siempre ;)" View this post on Instagram A post shared by Jordi Cruz Perez (@jordicruzperez)

¿Por qué acabó Art Attack?

Según palabras de Jordi Cruz, el producto de "Art Attack" en España duró 7 años, y la producción decidió no continuar con el programa, ya que luego las filmaciones se trasladaron a Argentina.

¿Cómo luce hoy el conductor español Jordi Cruz?

Después de su paso por "Art Attack", Jordi Cruz formó parte del programa "Megatrix" en Antena 3 de España. Allí trabajó con la cantante Natalia Rodríguez.

Luego realizó un salto muy grande en su carrera y comenzó a conducir un reality por internet producido por Endemol Bustamante: "Uno de los nuestros sobre el cantante David Bustamante".

Además de trabajar como conductor de televisión, Jordi Cruz ejerce como actor de doblaje. Por ejemplo le puso su voz a Flik de la película "Bichos" y de Fred Weasley (hermano de Ron Weasley) en la saga "Harry Potter", también para el videojuego "Harry Potter y la Piedra Filosofal".

Desde diciembre de 2020 copresenta junto a Samantha Hudson el podcast "¿Sigues ahí?" para Netflix.

Disney Jordi Cruz Art Attack.jpg Jordi Cruz, conductor de "Art Attack" en la actualidad.

Rumores de muerte

Recientemente Jordi Cruz brindó una entrevista donde aseguró que fue víctima de fake news sobre su posible muerte en dos ocasiones.

La primera vez fue hace 20 años, en los inicios de Twitter. El conductor se encontraba en una casa de montaña donde "no había nada de cobertura". Al volver a casa y con señal, su teléfono celular no paró de sonar. "Me habían 'matado' y tenía una cantidad de mensajes...", comentó Cruz. "Lo vi como un día después", aseguró el presentador de Disney Channel.