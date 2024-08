A sus 38 años, así se ve hoy Ella Gérald de Confesiones de una típica adolescente, a 20 años de su estreno

Confesiones de una típica adolescente.png Película 'Confesiones de una típica adolescente'.

¿De qué trata 'Confesiones de una típica adolescente'?

"Tras mudarse a Nueva Jersey con su madre, una adolescente intenta destronar a la chica más popular de su nueva escuela", es la sinopsis oficial de esta película de Disney Channel que se estrenó en 2004.

Muchos recuerdan con cariño al personaje de Ella Gérald, quien era la mejor amiga de Mary Elizabeth (Lindsay Lohan). Este personaje fue interpretado por Alison Pill, quien actualmente tiene 38 años.

¿Cómo se ve hoy la actriz Alison Pill?

Alison es una actriz canadiense cuyo primer gran trabajo fue Confesiones de una típica adolescente. Luego, cuando tenía 21 años recibió una nominación a los premios Tony por su trabajo en la obra de teatro 'The Lieutenant of Inishmore'.

También se destacan sus interpretaciones de la jefa de campaña de Harvey Milk Anne Kronenberg, en la película 'Milk' (2008) y el de Matilde de Inglaterra en 'Los pilares de la Tierra' (2010). Además interpretó a April en la icónica serie de televisión 'In Treatment'.

Otros de sus trabajos más destacados fue en la película 'Medianoche en París' del director Woody Allen, y 'The Newsroom' de Aaron Sorkin. Sus últimos trabajos fueron las películas 'Vice' y 'All my puny sorrows'.

Alison Pill.jpg Alison Pill en la actualidad.

Además, en su cuenta de Instagram reveló que en septiembre estrenará la película Young Werther, la cual se estrenará en el Festival de cine de Toronto.

En cuanto a su vida privada, Alison está casada desde 2015 con el actor Joshua Leonard, y un año después recibieron a su hija Wilder Grace Leonard.