A más de 20 años de Lizzie McGuire, así se ve hoy Matthew, el hermano de Lizzie

Lizzie McGuire.jpg Jake Thomas en 'Lizzie McGuire'.

¿De qué trata la serie 'Lizzie McGuire'?

"Lizzie, una niña de 13 años, se está intentando hacer un hueco en su entorno y, como el resto de las chicas de su edad, sobrevivir en una etapa llena de cambios importantes. Sus íntimos amigos, Miranda y Gordo, le ayudarán a superar los problemas típicos de su edad aunque, a veces, sea ella la que tenga que ayudarles", es la sinopsis oficial de la serie 'Lizzie McGuire'.

El personaje de Matthew McGuire fue interpretado por el actor Jake Thomas, quien incluso luego llegó a formar parte de varios proyectos de Hollywood.

¿Cómo se ve hoy Jake Thomas?

Thomas fue desde un comienzo un niño actor que se destacó del resto, ya que por ejemplo ganó el Young Artist Award por actor de apoyo en su actuación en la película 'A.I. Inteligencia artificial' (2001).

Tras su paso por la serie 'Lizzie McGuire', Jake Thomas trabajó como invitado en '3rd Rock from the Sun' y en 'Cory en la Casablanca' interpretando al personaje de Jason Stickler.

Además de trabajar como actor, Thomas incursionó en el mundo de la música y lanzó un CD, titulado "Now and Then", que fue comercializado por Big Stick Music.

Jake Thomas.jpg Jake Thomas en la actualidad.

Sus últimos trabajos reconocidos fueron 'La vida secreta de una adolescente' y 'Betrayed At 17' en 2011. También realizó una participación en la serie de televisión 'S.W.A.T.' (2019).