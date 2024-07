A sus 36 años, así se ve hoy Tania Raymonde, la recordada Cynthia de 'Malcolm in the Middle'

Malcolm In The Middle 2.jpg Cynthia de 'Malcolm In The Middle'.

Si bien el protagonista de esta serie fue Frankie Muniz, muchos aún se acuerdan del resto de los integrantes de esta serie, como ocurre por ejemplo con Cynthia. Este personaje fue interpretado por Tania Raymonde, quien actualmente tiene 36 años.

¿Cómo se ve hoy la actriz Tania Raymonde?

Tania es una actriz estadounidense cuya primer gran oportunidad fue en la serie 'Malcolm in the Middle', donde interpretó a Cynthia, un personaje recurrente entre 2000 y 2002.

Además, Tania ha aparecido en varias series, entre ellas: 'Providence', 'Los Hermanos García', 'That's So Raven', 'The Guardian' y 'NCIS'.

En cuanto a sus trabajos en el cine, Raymonde formó parte de los elencos de 'The Other Side of the Tracks' (2008), 'Elsewhere' (2007), 'Japan' (2007), 'Chasing 3000' (2006) y 'The Garage' (2006).

Tania Raymonde.jpg Tania Raymonde.

También ha aparecido en videos musicales de bandas como Maroon Five, Cursive, entre otras. Entre sus últimos trabajos destacan 'Cliffs of Freedom' en 2019, y 'Deep Blue Sea 3' en 2020.