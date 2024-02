A más de 20 años de su estreno, así luce el actor que hizo del hobbit "Merry" en "El señor de los anillos"

Asi-luce-Dominic-Monaghan-de-El-seño-de-los-anillos-1.jpg

Ambientada en la Tierra Media, "El Señor de los Anillos" cuenta la historia del Señor Oscuro Sauron, que está buscando el Anillo Único, el cual ha acabado en poder del hobbit Frodo Bolsón (Elijah Wood). El destino de la Tierra Media está en juego mientras Frodo y ocho compañeros que forman la Compañía del Anillo y comienzan un largo y peligroso viaje hacia el Monte del Destino en la tierra de Mordor, que es el único lugar en el que el anillo puede ser destruido.

La Comunidad del Anillo fue nominada a trece premios Óscar en su 74.ª edición en 2002 y ganó los de mejor fotografía, mejor maquillaje, mejor banda sonora y mejores efectos visuales.

El señor de los anillos.jpg

Así luce Dominic Monaghan, actor que interpretó a "Merry" en "El señor de los anillos"

El actor alemán Dominic Bernard Patrick Luke Monaghan, más conocido como Dominic Monaghan, tiene 47 años y nació el 8 de diciembre de 1976 en Berlín.

►TE PUEDE INTERESAR: A casi 35 años, así luce el actor que interpretó a Mikey en la película "Mira quién habla"

Asi-luce-Dominic-Monaghan-de-El-seño-de-los-anillos-2.jpg El actor alemán Dominic Monaghan tiene 47 años y nació el 8 de diciembre de 1976 en Berlín. (@dom_monaghan_).

Además de su papel del hobbit Meriadoc "Merry" Brandigamo, en la trilogía de "El Señor de los Anillos", es recordado por su paso en la serie Lost interpretando a Charlie Pace y por trabajar junto a Megan Fox el videoclip de la canción Love The Way You Lie de Eminem, lanzada el 17 de agosto de 2010.

Debutó para la industria del cine interpretando a un marinero ruso llamado Sasha, en la película para televisión "Aguas hostiles".

Asi-luce-Dominic-Monaghan-de-El-seño-de-los-anillos-3.jpg Dominic Monaghan junto a Billy Boyd, actor que interpretó al también hobbit Peregrin "Pippin" Tuk. (@dom_monaghan_).

Después del rodaje de las películas de El Señor de los Anillos, Monaghan se trasladó a vivir a Los Ángeles (California) con su compañero de reparto Elijah Wood, donde comenzó a escribir un guion de cine junto con su mejor amigo Billy Boyd.