"Comando" es una película que sigue la vida de el coronel John Matrix (Arnold Schwarzenegger), un ex-coronel de una unidad de Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos y padre soltero, que se ha retirado a vivir en una cabaña en la montaña junto a su hija Jenny (Alyssa Milano). Sin embargo, su hija es raptada y se encuentra obligado a volver a matar nuevamente para salvar la vida de Jenny.

En Argentina se estrenó un jueves 6 de febrero de 1986.

Asi-luce-Alyssa-Milano-protagonista-de-Comando-con-Arnold-Schwarzenegger-2.jpg A casi 40 años, así luce la actriz que junto a Arnold Schwarzenegger protagonizaron "Comando".

Así luce Alyssa Milano, actriz que interpretó a "Jenny Matrix" en "Comando"

La actriz estadounidense Alyssa Milano, conocida por los distintos papeles que interpretó a lo largo de su carrera y se la recuerda cuando a los 12 años trabajó con Arnold Schwarzenegger en "Comando", tiene 51 años y nació el 19 de diciembre de 1972 en Brooklyn, Nueva York.

Además de actriz, Alyssa Jayne Milano es activista, productora y excantante. Como activista, es conocida por su papel en el movimiento MeToo en octubre de 2017.

Milano comenzó su carrera a los siete años, cuando su niñera, sin avisar a sus padres, la llevó a una audición para la compañía nacional de gira de Annie. Fue una de las cuatro seleccionadas entre más de 1.500 chicas. Durante su trabajo en la obra, ella y su madre estuvieron de viaje durante 18 meses.

Es recordada por sus papeles en "Who's the Boss?", "Melrose Place", "Embrujadas" y "Mistresses", y sus apariciones en "Me llamo Earl" y "Wet Hot American Summer: Ten Years Later".

Después de un año de noviazgo, Milano se comprometió con el agente de la Agencia de Artistas Creativos David Bugliari en diciembre de 2008, y se casaron el 15 de agosto de 2009 en la casa familiar de Bugliari en Nueva Jersey. Tienen un hijo y una hija.