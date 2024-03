El diario de la princesa.jpg El diario de la princesa.

Quienes vieron la película siempre recuerdan con mucho cariño al personaje de Michael, el cual era el interés amoroso de Mia Thermopolis. Este personaje fue interpretado por el actor Robert Schwartzman.

¿Cómo luce hoy Robert Schwartzman, el actor que interpretó a Michael?

El actor Robert Coppola Schwartzman se desempeña actualmente como vocalista en la banda de rock Rooney. Pocas personas saben que es hijo de la actriz Talia Shire (cuyo apellido de soltera es Coppola), quien interpretó a Adrianna Pennino Balboa en la saga de Rocky. Talia es además hermana del cineasta Francis Ford Coppola, por lo tanto Robert es sobrino del director de la saga de "El Padrino".

Robert también apareció en películas como "Dreamland", "The Unicorn" y "The Argument", e incluso formó parte de muchos proyectos de su prima Sofía Coppola como "Lick the Star" (1998) y "Las vírgenes suicidas" (1999).

Robert tiene un hermano llamado Jason, quien también es actor.

►TE PUEDE INTERESAR: A 28 años del estreno de 'Las pistas de Blue', así luce hoy el primer Steve

Robert Schwartzman.jpg Así luce en la actualidad el actor Robert Schwartzman.

En 2011 Robert lanzó su primer álbum en solitario titulado "Double Capricorn", y el artista pidió que todas las ganancias de la venta del álbum se donarán al Tibetan Healing Fund, para ayudar a construir un nuevo centro de maternidad.

En 2016, Schwarzman escribió y dirigió "Dreamland", protagonizada por Johnny Simmons y Amy Landecker. En 2018 cofundó Utopia Media, una empresa que respalda todo el ciclo de vida del proceso de realización y distribución de películas, desde la producción y las adquisiciones hasta el marketing y las ventas.