A 22 años de "El diario de la princesa", así se ve hoy el actor Erik von Detten

Quienes han visto esta película seguro recordarán al actor Erik von Detten quien interpretó a Josh Bryant, un joven del cual Mia Thermopolis (Anne Hathaway) estaba enamorada.

El diario de la princesa.jpg Erik von Detten en la película "El diario de la princesa".

¿Cómo luce hoy el actor Erik von Detten?

Erik apareció en "El diario de una princesa" ya que era uno de los actores que brillaban en Disney Channel en aquel entonces. Por ejemplo prestó su voz para la película "Toy Story", donde interpretó a Sid Phillips, el malvado vecino de Andy.

Sin embargo, uno de sus primeros papeles fue el de Nicholas Alamain enla serie "Days of Our Lives" desde 1992 hasta 1993. Nicholas interpretó al hijo secreto de Lawrence Alamain (Michael Sabatino) y Carly Manning (Crystal Chapell), dos de los personajes principales de la serie, y como resultado Von Detten estuvo muy involucrado en algunos de los argumentos principales de la serie pese a que en aquel entonces solo tenía 10 años.

Erik von Detten.jpg

También apareció en la película "Leave It to Beaver" en 1997 y en "Brink!" en 1998. También formó parte de la serie "Dinotopia" en 2002, y en otras producciones como "So Weird", "Malcolm in the Middle", "Complete Savages", etc.

En cuanto a su vida privada, Erik está casado con la agente de bienes raíces taiwanesa-estadounidense Angela desde 2018. Tienen dos hijos; una hija nacida en mayo de 2019 y un hijo nacido en marzo de 2021.