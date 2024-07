A casi 20 años de su estreno, así se ve hoy Peter Pevensie 'Las Crónicas de Narnia'

Además, esta película contó con las actuaciones de Tilda Swinton, James McAvoy y la voz de Liam Neeson en el papel del icónico león Aslan.

Las crónicas de Narnia 2.jpeg Peter Pevensie, 'Las crónicas de Narnia'.

¿Cómo se ve hoy el actor William Moseley?

Moseley tiene actualmente 37 años. El joven comenzó a actuar cuando era pequeño, pero sin dudas, el trabajo que lo lanzó a la fama fue Las crónicas de Narnia. Incluso William tuvo que repetir su último año en la secundaria, debido a que durante el rodaje de dicha película había faltado a demasiadas clases.

Repitió el rol de Peter Pevensie para la segunda entrega de 'Las crónicas de Narnia', y solo realizó una pequeña aparición en la tercera entrega.

En el 2010, William apareció en la campaña de "Stand up 2 Cancer" junto a otros famosos, la cual ayuda a personas que sufren de cáncer. En 2013 tuvo una participación fallida en 'América Ninja Warrior', dónde no pudo pasar del segundo obstáculo.

Entre sus últimos trabajos destacan 'Artemis Fowl', 'Medieval', 'Raven's Hollow', 'On the Line', 'Murder Company' y la serie 'The Royals' donde interpreta al príncipe Liam Henstridge.

►TE PUEDE INTERESAR: Cómo hacer las delicias turcas que Edmund come en 'Las crónicas de Narnia'

William Moseley.jpg William Moseley en la actualidad.

¿Qué opina William Moseley sobre la remake de 'Las crónicas de Narnia'?

Hace un par de meses se anunció que la directora Greta Gerwig está trabajando en una remake de 'Las crónicas de Narnia', películas que están basadas en los libros de C.S. Lewis.

El actor William Moseley opinó al respecto: "En lo que respecta a Greta Gerwig dirigiendo, creo que es increíble. Barbie fue una película asombrosa, y Mujercitas brillante. Todo lo que toca lo convierte en oro, así que creo que Netflix es afortunada con tenerla. Y estoy seguro de que ella abrazará el cambio. Espero que lo disfrute porque es un mundo increíble para crear, y no puedo esperar a ver lo que produzca".