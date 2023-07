El impactante cambio físico de Will Poulter de Las Crónicas de Narnia

¿Qué fue de la vida de Will Poulter?

Recientemente el actor británico Will Poulter se volvió tendencia en las redes sociales ya que muchas personas no pueden creer la evolución y el cambio físico del actor.

En sus redes sociales, Poulter cosecha 1 millón de seguidores, pero no es muy activo con sus posteos. El actor usa sus redes sociales solamente para promover alguna que otra campaña de derechos humanos o para dar a conocer alguna fundación.

Will Poulter 1.jpg

Will Poulter comenzó a actuar cuando tenía 14 años. Su primer película fue "Son of Rambow" en el 2007. Luego apareció en otras cintas como "The Revenant" con Leonardo Di Caprio, "Midsommar" con Florence Pugh, "Guardianes de la Galaxia" (donde interpreta el papel de Adam Warlock), "Maze Runner", "Black Mirror" y "We're the Millers" con Jennifer Aniston.

¿Cuál es el próximo proyecto de Will Poulter?

Próximamente veremos a Will Poulter realizar un cameo en la temporada 2 de la serie éxito de Star Plus "The Bear".

"Mientras Carmy lucha por transformar la tienda familiar de bocadillos y a sí mismo, trabaja junto a un equipo de rudos que al final se revela como su familia elegida", indica la sinopsis oficial de la serie "The Bear", el nuevo proyecto de Will Poulter.