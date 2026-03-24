A 50 años del Golpe de Estado: 10 películas sobre verdad, memoria y justicia

Embed - Argentina, 1985 | Prime Video

LA HISTORIA OFICIAL

Gracias a esta película el país ganó su primer Oscar como Mejor Película Extranjera. "Una mujer sospecha que su hija adoptiva es la hija de un prisionero político asesinado", es su sinopsis oficial.

KAMTCHATKA

Ante la ola de desapariciones y asesinatos, un abogado y una química deciden cambiar sus nombres y recluirse en una finca alejada de la ciudad. Toda la historia está vista desde el lugar del hijo más grande.

LA NOCHE DE LOS LÁPICES

En Movistar TV se puede ver esta película dirigida por Héctor Olivera. Está basada en la historia real de siete estudiantes argentinos que fueron secuestrados y torturados por el ejército.

PAÑUELOS PARA LA HISTORIA

Esta producción documenta el viaje de Nora Cortiñas, miembro de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, para reunirse con las Madres de la Paz en Turquía. Se puede ver en CineAr.

CRÓNICA DE UNA FUGA

Esta producción la dirige Adrián Caetano y se basa en la novela de Claurio Tamburrini "Pase libre: la fuga de la Mansión Seré". Esta película relata las tortuas que vivieron 4 detenidos en Mansión Seré, en el partido de Morón. El autor, Tamburrini, fue uno de los detenidos que después de 100 días logró escapar.

En la película también aparece el actor Guillermo Fernández, quien también escapó de Mansión Seré. Aquí representa a uno de los represores de la dictadura apodado "el Juez".

Embed - Crónica de una fuga - Trailer oficial

LA LARGA NOCHE DE FRANCISCO SANCTIS

Durante la última dictadura cívico-militar, Francisco Sanctis, un padre de familia sin vínculo con la política, se entera de que los militares buscan a una pareja joven que no conoce. Francisco tiene la opción de avisarle a esta pareja lo que sucede y deberá decidirlo durante el transcurso de la noche.

NORITA

Prime Video cuenta con este documental que fue producido por Jane Fonda y Gustavo Santaolalla. "La búsqueda de una mujer de su hijo desaparecido conlleva a la derrota de la dictadura militar y moviliza una nueva generación de mujeres a luchar por sus libertades", es su sinopsis oficial.

TRASLADOS

"Con el testimonio de ex detenidos y familiares y un extenso archivo, este documental prueba la existencia de la más cruel metodología de asesinato y desaparición de personas ejecutada por la dictadura argentina entre 1976 y 1983: los vuelos de la muerte", es la sinopsis de este documental que se puede ver en Prime Video.

Embed - TRASLADOS - Tráiler Oficial

70 Y PICO

Es un documental dirigido por Mariano Corbacho que ahonda los cambios anímicos del realizador al tratar de entender la participación de su abuelo como responsable civil de la represión en la última dictadura. Se puede ver en CineAr.