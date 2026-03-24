A 50 años del Golpe de Estado, te recomendamos diez películas argentinas que nos permiten conocer una de las épocas más oscuras de la historia de nuestro país desde distintos puntos de vista.
A 50 años del Golpe de Estado: 10 películas sobre verdad, memoria y justicia
Te recomendamos 10 películas argentinas sobre la última Dictadura Militar argentina para reflexionar
A 50 años del Golpe de Estado: 10 películas sobre verdad, memoria y justicia
ARGENTINA, 1985
Esta producción se puede ver en Prime Video y está protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani. La película sigue el juicio de 1985 contra la última dictadura militar que gobernó el país.
LA HISTORIA OFICIAL
Gracias a esta película el país ganó su primer Oscar como Mejor Película Extranjera. "Una mujer sospecha que su hija adoptiva es la hija de un prisionero político asesinado", es su sinopsis oficial.
KAMTCHATKA
Ante la ola de desapariciones y asesinatos, un abogado y una química deciden cambiar sus nombres y recluirse en una finca alejada de la ciudad. Toda la historia está vista desde el lugar del hijo más grande.
LA NOCHE DE LOS LÁPICES
En Movistar TV se puede ver esta película dirigida por Héctor Olivera. Está basada en la historia real de siete estudiantes argentinos que fueron secuestrados y torturados por el ejército.
PAÑUELOS PARA LA HISTORIA
Esta producción documenta el viaje de Nora Cortiñas, miembro de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, para reunirse con las Madres de la Paz en Turquía. Se puede ver en CineAr.
CRÓNICA DE UNA FUGA
Esta producción la dirige Adrián Caetano y se basa en la novela de Claurio Tamburrini "Pase libre: la fuga de la Mansión Seré". Esta película relata las tortuas que vivieron 4 detenidos en Mansión Seré, en el partido de Morón. El autor, Tamburrini, fue uno de los detenidos que después de 100 días logró escapar.
En la película también aparece el actor Guillermo Fernández, quien también escapó de Mansión Seré. Aquí representa a uno de los represores de la dictadura apodado "el Juez".
LA LARGA NOCHE DE FRANCISCO SANCTIS
Durante la última dictadura cívico-militar, Francisco Sanctis, un padre de familia sin vínculo con la política, se entera de que los militares buscan a una pareja joven que no conoce. Francisco tiene la opción de avisarle a esta pareja lo que sucede y deberá decidirlo durante el transcurso de la noche.
NORITA
Prime Video cuenta con este documental que fue producido por Jane Fonda y Gustavo Santaolalla. "La búsqueda de una mujer de su hijo desaparecido conlleva a la derrota de la dictadura militar y moviliza una nueva generación de mujeres a luchar por sus libertades", es su sinopsis oficial.
TRASLADOS
"Con el testimonio de ex detenidos y familiares y un extenso archivo, este documental prueba la existencia de la más cruel metodología de asesinato y desaparición de personas ejecutada por la dictadura argentina entre 1976 y 1983: los vuelos de la muerte", es la sinopsis de este documental que se puede ver en Prime Video.
70 Y PICO
Es un documental dirigido por Mariano Corbacho que ahonda los cambios anímicos del realizador al tratar de entender la participación de su abuelo como responsable civil de la represión en la última dictadura. Se puede ver en CineAr.