A 44 años de su estreno, así luce John Schneider protagonista de "Los Dukes de Hazzard"

Asi-luce-John-Schneider-de-los-Dukes-de-Hazzard2.jpg Tom Wopat, Catherine Bach y John Schneider fueron los protagonistas de "Los Dukes de Hazzard".

"Los Dukes de Hazzard" consta de 147 capítulos a lo largo de siete temporadas y se lo consideró como uno de los programas con mayor audiencia durante los años setenta y ochenta.

El nombre original de la serie, "Los Dukes de Hazzard", es un juego de palabras cuyo significado literal hace mención a que los protagonistas se apellidan Duke y viven en el condado llamado Hazzard. Sin embargo, la frase posee una gran similitud con la expresión inglesa The dukes of hazard (Los duques del peligro), usada para señalar a los fanáticos de las experiencias extremas.

Asi-luce-John-Schneider-de-los-Dukes-de-Hazzard1.jpg A la edad de 17 años, John Schneider obtuvo el papel de Bo Duke.

Así luce John Schneider, uno de los protagonistas de "Los Dukes de Hazzard"

El actor y cantante de country estadounidense John Richard Schneider tiene 63 años y nació en Mount Kisco, Nueva York, el 8 de abril de 1960.

John Schneiders es más conocido por su interpretación de Beauregard "Bo" Duke en la serie estadounidense "Los Dukes de Hazzard", Jonathan Kent en la serie de televisión Smallville (una adaptación de Superman) y James "Jim" Cryer en la serie de televisión The Haves and the Have Nots, creada por Tyler Perry.

Asi-luce-John-Schneider-de-los-Dukes-de-Hazzard3.jpg John Schneider interpretó a Jonathan Kent, el papá adoptivo de Superman, en Smallville.

En el apogeo de la popularidad de la serie, también se convirtió en un artista de grabación y una cara de la mercancía.

Luego de dos matrimonios, en los últimos 8 años estuvo en pareja con la productora Alicia Allainn quien falleció a principios del 2023. Anteriormente se casó con la ex Miss América Tawny Elaine Godin (1983-1986) y con Elvira Castle (1993).