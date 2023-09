No podrás creer lo hermosa que luce Damita de "El hombre Bicentenario", a 24 años de su estreno

Uno de los personajes más recordados de "El hombre Bicentenario" es el de Damita Amanda Martin, el cual fue interpretado por las actrices Hallie Kate Eisenberg y Embeth Davidtz. Ambas se encargaron de graficar el paso de los años de este personaje.

El hombre Bicentenario 1.jpg Hallie Kate Eisenberg en "El hombre Bicentenario".

¿Cómo luce hoy Hallie Kate Eisenberg, la actriz que interpretó a Damita en "El hombre Bicentenario"?

Hallie tiene actualmente 31 años y es hermana del también actor Jesse Eisenberg (quizás lo recuerdes de películas como "La red social" o "Los ilusionistas"). En el caso de Hallie, la joven comenzó a trabajar en Hollywood a temprana edad, y además de "El hombre Bicentenario", también apareció en "El informante" con Al Pacino, "Paulie", "Minnie Driver", entre otras producciones.

Ella también interpretó el papel de "Helen Keller" en la nueva versión televisiva de "The Miracle Worker". En 2004, interpretó junto a Jeff Daniels y Patricia Heaton el remake televisivo de "The Goodbye Girl".

Hallie Eisenberg.png Así se ve hoy la actriz Hallie Eisenberg.

En 2006, apareció en "How to Eat Fried Worms", la adaptación de New Line Cinema del libro de Thomas Rockwell con mismo nombre. En 2007, ella coprotagonizó la película independiente P.J. junto a John Heard, Vincent Pastore y Robert Picardo. Eisenberg hizo su debut en Broadway en la producción de Roundabout Theatre en la obra de Clare Boothe Luce "The Women".