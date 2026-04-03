Un peatón falleció tras ser embestido en la Ruta 40 en Tupungato

moto del accidente en la Ruta 40 La Policía de Mendoza trabajó en la escena del accidente vial, que dejó como saldo a una víctima fatal no identificada.

Hasta el momento, la víctima no pudo ser identificada, ya que no portaba documentación. Personal policial trabaja en la zona para establecer su identidad y avanzar con las actuaciones correspondientes.

En tanto, al conductor del vehículo se le realizará el dosaje de alcohol en sangre en las próximas horas, como parte del protocolo habitual en este tipo de hechos.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó en manos de la Justicia, que busca determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.