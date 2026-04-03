Un hombre falleció este viernes por la noche tras ser embestido por un automóvil en la intersección de la Ruta Nacional 40 y la Ruta 88, en la zona de Zapata, departamento de Tupungato. El accidente es la segunda tragedia vial de la Semana Santa.
Un peatón falleció tras ser embestido en la Ruta 40 en Tupungato
La víctima aún no fue identificada por la Policía. El conductor tiene 44 años y quedó a disposición de la Justicia
El hecho ocurrió alrededor de las 20, cuando un vehículo Suzuki Fun rojo, conducido por un hombre de 44 años identificado como F.L.A., circulaba de sur a norte por Ruta 40. Por causas que aún se investigan, el conductor impactó contra un peatón que se desplazaba por la lateral este de la traza y cruzó la calzada.
Como consecuencia del fuerte impacto, se hizo presente una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyos profesionales constataron el fallecimiento del hombre en el lugar.
Hasta el momento, la víctima no pudo ser identificada, ya que no portaba documentación. Personal policial trabaja en la zona para establecer su identidad y avanzar con las actuaciones correspondientes.
En tanto, al conductor del vehículo se le realizará el dosaje de alcohol en sangre en las próximas horas, como parte del protocolo habitual en este tipo de hechos.
La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó en manos de la Justicia, que busca determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.