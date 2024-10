A 26 años del estreno de Verano del 98, así se ve hoy el actor Alejo Ortiz

Embed - Apertura Verano del 98

¿Cómo se ve hoy el actor Alejo Ortíz, a 26 años de "Verano del 98"?

Alejo es hijo de la actriz argentina Susana Ortíz (quien interpretó a la cruel Matilde de "Chiquititas") y comenzó a trabajar en 1996 en "Verdad consecuencia". Sin embargo se hizo conocido a nivel nacional gracias a la telenovela Verano del 98.

Alejo siempre recuerda que su madre no quería que fuera actor: "Por eso mi mamá no quería que fuera actor. Me decía que iba sufrir, que es una profesión muy dura. Me decía: 'vos sos docente de artes plásticas, estudiaste Bellas Artes, estás con el dibujo'. Pero yo quería ser actor. Estudié cine durante un año y tomé clases de actuación con Norman Briski y con Raúl Serrano hasta que me llamaron de 'Señoras y señores', el primer programa en el que participé".

En 2020 sufrió la pérdida de su madre Susana, pero Alejo se enfocó en el trabajo para salir adelante.

Uno de sus últimos trabajos fue en la serie "Buenos chicos", donde interpretó a Salgado. Además, realizó algunas obras de teatro en Buenos Aires como la recordada "Clímax" o "Alma de fetiche".