A 18 años de 'Click: perdiendo el control', así se ve hoy el vecino de Adam Sandler

Además de los actores mencionados, en "Click, perdiendo el control" también aparece el actor Cameron Monaghan, quien interpreta a Kevin O'Doyle, el vecino molesto del personaje de Adam Sandler.

¿Cómo se ve hoy el actor Cameron Monaghan?

Monaghan tiene en la actualidad 30 años y sigue trabajando como actor. Además de haber trabajado en la película "Click, perdiendo el control", también apareció en la versión estadounidense de "Shameless", donde interpretó a Ian Gallagher.

Además fue Asher en "The Giver" y los dos hermanos Jerome y Jeremiah Valeska en "Gotham". Ha participado en otras producciones como las películas "Los tres investigadores en el secreto de la isla del esqueleto" (2007) y "Los tres investigadores en el secreto del castillo del terror" (2009).

Cameron Monaghan en la actualidad.

Formó parte del universo de Star Wars al interpretar a Cal Kestis en el videojuego "Star Wars Jedi: Fallen Order" (2019), papel que volvió a interpretar en su secuela del año 2023 "Star Wars Jedi: Survivor".

Realizó participaciones especiales en series como "Malcolm in the Middle", "Criminal Minds", "Numb3rs", "El Mentalista", "Monk", "Three Rivers", "The Glades", "NCIS", "Rizzoli & Isles", "Terriers", "Fringe" y "Law & Order: Special Victims Unit".

Recientemente Prime Video estrenó la película "Caso peligroso", donde interpreta al protagonista de la misma, Chris Decker.