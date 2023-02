Natalia Mercery: "Creo que hay un trasfondo político en las críticas hacia mi"

Uno de los principales cuestionamientos hacia su persona, tienen que ver con que en el 2022, Natalia tocó junto a su banda en la Vendimia departamental de Guaymallén.

"Cobramos por un servicio que brindamos, siempre fue público y no tengo que darle explicaciones a nadie", manifestó la representante.

Una Vendimia polémica

Según asegura, ella no se ha sentido afectada en lo personal por lo que se dijo al respecto de su contratación para brindar un servicio a la comuna.

No entiendo cuál ha sido la intención de difundir esto. Si fue dañarme o ensuciarme a mi, no cumplió su objetivo. A mi particularmente no me afecta, porque no siento que le deba nada a nadie, ni tengo que dar ninguna explicación No entiendo cuál ha sido la intención de difundir esto. Si fue dañarme o ensuciarme a mi, no cumplió su objetivo. A mi particularmente no me afecta, porque no siento que le deba nada a nadie, ni tengo que dar ninguna explicación

e inmediatamente agregó:

Para mi hay un trasfondo político, no sé si es a mi a la que quieren afectar o ensuciar. Me parece que hay otra intención Para mi hay un trasfondo político, no sé si es a mi a la que quieren afectar o ensuciar. Me parece que hay otra intención

Sobre este punto, Natalia supone que tiene que ver con el rechazo que ha generado esta nueva forma de elección de las representantes de Guaymallén.

Con respecto a la participación con su banda en la fiesta departamental, la representante electa afirmó que fue una vivencia muy satisfactora tanto para ella como para sus compañeros, que todos volverían a repetir.

Para nosotros fue la primera presentación como banda en una Vendimia, y la verdad es que tengo muchas ganas de volver a hacerlo porque fue una experiencia muy bonita. y a mis compañeros también les encantó, pero nosotros prestamos un servicio y se nos pagó por eso Para nosotros fue la primera presentación como banda en una Vendimia, y la verdad es que tengo muchas ganas de volver a hacerlo porque fue una experiencia muy bonita. y a mis compañeros también les encantó, pero nosotros prestamos un servicio y se nos pagó por eso

Nada que ocultar

Muy segura de si misma y de las intenciones que tuvo en el momento de presentarse para ser representante de Guaymallén en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023, Natalia Mercery destacó que nunca se imaginó que podrían considerar su actuación como un impedimiento para ocupar el lugar que hoy ocupa.

"Yo no tengo que explicar nada, al momento de anotarme nunca creí que la actuación con mi banda podía resultar algo polémico o un obstáculo para mi presentación".

Además, sostuvo que no fue algo que se haya ocultado en ningún momento.

"Es público y está en mi página de instagram, lo compartí para que nos fueran a ver a la Vendimia, con todos mis amigos y mis familiares, fue algo que tuvimos muchas ganas de hacer, no lo relacioné y no pensé que alguien lo podía usar para esto" señaló y agregó "El expediente es público, no hay nada que ocultar"

También puso como ejemplo la cantidad de chicas que un año son parte del cuerpo de baile, de músicos o actirces que se suben al escenario vendimial y el otro, se presentan para ser reinas.

"¿Cuándo se ha cuestionado eso?", conjeturó.

Las críticas hacia la segunda representante

Natalia piensa que desde que se realizó la elección tan particular de la Vendimia en su departamento, las críticas no se han detenido. Algunas la apuntaron a ella, y otras a la segunda representante, Martina Gil.

"Mezlcaron todas las cosas, incluso que Martina (Gil) militaba en la Franja Morada. La verdad, las palabras que yo he cruzado con ella son acerca de lo que nos proponemos para este año, de nada personal. Si sé que lo relacionaron como para que quedara todo más complicado".