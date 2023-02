Este peculiar sistema de votación, vigente por 24 horas, para que los vecinos voten a alguna representante, generó la reacción de las ex reinas agrupadas en la Coreguay que a través de su abogado Carlos Vázquez, decidieron denunciar a la comuna por considerar que se está incumpliendo con el fallo de la Corte que le ordenó al municipio hacer la elección de la reina.

Aseguraron que "las concursantes sufrieron un trato denigrante", además de despersonalizarlas al quitarle la identidad y mostrarlas solo con un número en la votación que se hace por la web.

Julieta Lonigro foto.jpg Julieta Lonigro fue elegida en una fiesta que realizó la Coreguay, pero no fue reconocida por el municipio de Guaymallén como su representante para la Vendimia 2022.

"Estamos ante posibles delitos de acción pública, por lo que cualquier ciudadano puede denunciar", expresó Vázquez a Diario UNO y agregó: "Hay una falta de acatamiento a la sentencia judicial de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, mediante este concurso que es una parodia, un disfraz de legalidad mediante una ilegalidad. Con esto estaría incurriendo al menos al incumplimiento de los deberes de funcionario público, y en especial, la desobediencia a una autoridad judicial de la sentencia de la Suprema Corte, el desconocimiento al Poder Judicial al no acatar un fallo del máximo tribunal".

Además, el abogado indicó que en la denuncia también agregaron el testimonio de las concursantes quienes indicaron que sufrieron un "trato denigrante durante el concurso".

"Nos lo dijeron ellas y además nosotros lo inferimos por cómo se dieron las cosas a través de despersonalizarlas, quitarles su identidad, mostrarlas ante el pueblo como un mero número, es decir que no son personas, sino números estas mujeres, y las ocultaron ante la sociedad. Son hechos gravemente ultrajantes para todas las mujeres, y en especial para las concursantes guaymallinas", detalló el letrado.

vendimia 2023 guaymallen eleccion voto.jpg Así se muestra a cada una de las representantes en la página web del municipio. Una frase y un número. No hay posibilidad de identificar quién es cada postulante.

Vázquez aseguró que las 163 candidatas de los diferentes distritos que se presentaron "no saben nada, ni siquiera se reconocen en las frases que se les atribuyen. Dicen que fueron modificadas, que fue adulteradas. Además no saben quiénes aprobaron el examen, y ni saben si deben ir a la Vendimia en la noche de este viernes", que se realizará en la rotonda de Salcedo, en Corralitos.

Con esta denuncia presentada en la mañana de este viernes, a horas que se cierre la votación en la web del municipio de Guaymallén, que finaliza a las 13, "si hay hechos delictivos el Ministerio Público Fiscal deben investigar, y habrá que ver que pasa en el transcurso del día".

sofia grangetto guaymallen vendimia 2022 carrusel.jpg Guaymallén fue representado por Sofía Grangetto en la Vendimia 2022, quien había sido coronada en el 2021.

La Coreguay se expresó en contra del método de Marcelino Iglesias

Luego del fallo de la Corte que obligó a que Guaymallén elija una reina o representante, la comuna sorprendió con su polémico método de elegirla. Se presentaron 163 candidatas para 19 distritos, por lo que dos quedan sin reina. Luego, rindieron un examen y por orden de mérito seleccionarían las 19 finalistas. Lo que no se sabía era cómo se votar a la ganadora.

Esto fue lo que sorprendió a las 13 del jueves, cuando en la web de la Municipalidad de Guaymallén colocaron una votación con freses supuestamente escritas por las postulantes, pero no tenían nada que las identificara, ni su nombre ni el distrito. Para poder votar había que registrarse y acreditar que la persona vive en esa comuna.

Marcelino Iglesias.jpg Marcelino Iglesias, intendente de Guaymallén.

Ante esto, Natalia Ruiz, ex reina de Guaymallén e integrante de la Comisión de Reinas de Guaymallén (Coreguay) , sostuvo: "Nos sorprendió esta forma, esperábamos que tuviera un gesto de grandeza y que la elección se desarrollara de la manera que siempre se realizó. Entendemos que quisieron innovar, pero no entendemos por qué motivo no permitieron presentar los nombres, una foto de ellas, o si no querían una imagen, un video donde las chicas explicaran sus proyecto de vida, cuáles son sus intenciones. Con una frase no parece que no es lo correcto. Además muchas chicas sienten que las frases que pusieron ni siquiera las identifican porque tomaron fragmentos de lo que pusieron en el examen y en base a eso el municipio armó la frase".

Natalia indicó que las reinas de la Vendimia "jamas se eligieron por estándares de bellezas únicamente. La mujer es algo integral, hay una cara y también una cabeza. Hay muchas capacidades que convergen en una sola mujer, no solamente se puede pensar que es una cara bonita. Las mujeres también tenemos contenido. No me parece la forma correcta, tampoco se les permitió a las chicas redactar su propia frase, exponer lo que cada una piensa y no enterarse después de rendir un examen que en base a respuestas que dieron van a armar una nueva frase".

Vendimia paralela Guaymallen.jpg La elección de la reina del 2022 de Guaymallén se hizo con una fiesta paralela en Maipú.

"Nos entristece muchísimo porque tampoco se escucho la opinión de mujeres que participamos en Vendimia y tenemos la vivencia. Nunca se nos convocó, y podríamos haber hecho el aporte por ese lado. El año pasado elegimos a Julieta Lonigro en una fiesta que nosotras desarrollamos y podríamos haber aportado todo lo que hicimos. Nosotros también les tomamos examen a las chicas, les hicimos realizar un proyecto y para todas fue una vivencia muy linda, y con escasos recursos ya que con muy poquito lo pudimos hacer", destacó la ex reina de Guaymallén.

Agregó que varias de las postulantes se comunicaron con integrantes de la Coreguay y "nos manifestaron que no estaban de acuerdo, que no les había gustado como las habían tratado, que consideraban que nos las representaba la frase. A muchas las llamaron para decirles que eran reinas, pero al rato las llamaron y les dijeron que habían perdido. Todas sintieron que fue un entorno de violencia. Supuestamente se quería evitar que fueran cosificadas y el objetivo no se logró porque las chicas no se sienten así".

Además, a pesar que la votación cierra este viernes a las 13, las chicas que rindieron el examen desconocen cuál fue su calificación, y desde el municipio les indicaron que el lunes estarán cargadas las notas para que las vean.