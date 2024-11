La noticia que sacude al fútbol de México: millonaria e insólita sanción a Efraín Juárez en Colombia

El caso que sacude al fútbol de México

En la resolución, publicada en las últimas horas por Blu Radio, la Inspección de Permanencia 4 Poblado de la Policía Urbana declaró "infractor de las normas de seguridad y convivencia en el deporte profesional" a Efraín Juárez, quien desde agosto reemplazó en el cargo a su colega uruguayo, Pablo Repetto.

"Prohíbase al señor Efraín Juárez Valdez el derecho a acudir a escenarios deportivos de carácter profesional, con asistencia masiva al público, por espacio de treinta y seis (36) meses a partir de la fecha ejecutoria de esta resolución", señala el documento.

Asimismo, precisa que ese despacho pudo establecer de manera "clara" y "contundente" que el entrenador oriundo de México había incurrido en una conducta descrita por la ley como "incitar o cometer actos de agresión física sobre otra persona" al considerar que el comportamiento del técnico fue "directo" y "concreto" hacia el lugar donde se encontraba la mayoría de aficionados del Medellín.

La opinión de las autoridades

El presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, Fernando Jaramillo, se expresó tras la celebración del técnico: "Fue un poquito airada, tengo que decirlo". pese a eso, no se atrevió a "juzgar" la situación.

Por su parte el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó como "absurda" esa sanción policial para el oriundo de México. "Lo único que le faltó fue echarlo de la ciudad", enfatizó sobre la situación de Efraín Juárez.

"Es una decisión absolutamente desmesurada, desproporcionada. No está en firme. Hasta que no haya una segunda instancia que defina esto después de la apelación, no hay decisión en firme", sentenció el alcalde sobre la sanción.