Tortas fritas con grasa: la receta tradicional con 5 ingredientes y el truco para que no queden pesadas

fuente con sopaipillas- torta frita La receta tradicional de torta frita lleva grasa entre sus ingredientes y se fríe en grasa.Foto: gentileza recetasgratis.

Receta de Tortas fritas con grasa

Las tortas fritas tradicionales llevan grasa en su preparación y se fríen en grasa también. Sin embargo, muchas personas optan por reemplazarla por aceite. Quedan más livianas, es cierto, pero no más ricas. ¿Qué necesitas para esta receta?

Ingredientes:

500 gramos de harina leudante (puede ser harina común y una cuhcaradita de polvo de hornear)

2 cucharaditas de sal

4 cucharadas de grasa

120 mililitros de agua

Grasa vacuna para freir, c/n

Azúcar, a gusto (opcional)

La torta frita es una receta para comer en el desayuno, la merienda en una picada. Si quieres, puedes hacer la versión salada (sin azúcar) y rellenar con jamón crudo.

receta torta frita (1) (1).jpg Las tortas fritas se pueden disfrutar solas, con un poco de azúcar, o rellenas de jamón y queso.

Cómo hacer la receta de la Torta frita con grasa, paso a paso

Primero, en un bowl, coloca la harina tamizada junto con la sal. En el centro, suma la grasa derretida a temperatura ambiente. Amasa con la punta de los dedos y agrega de a poco el agua tibia con la sal. Sigue trabajando hasta formar un bollo. A continuación, amasa enérgicamente hasta que la masa forme ampollas en su superficie. Deja reposar durante 1 o 2 horas y corta pequeñas pelotitas, achátalas con la palma de la mano y pínchalas con un tenedor. Por último, fríe las tortas fritas en abundante grasa muy caliente (o aceite) hasta dorar, retira con espumadera y coloca sobre papel absorbente para que escurran. Espolvorea con azúcar y sirve.

receta tortas fritas (1).jpg La receta de tortas fritas es sencilla, económica y perfecta para disfrutar acompañada de unos ricos mates.

Secretos para que la torta frita quede perfecta

Si bien la receta de las sopaipillas es sencilla, exiten diferentes trucos de la abuela para no fallar y que queden perfectas. ¿Cuáles son?