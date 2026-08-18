Recetas con carne picada: 4 opciones ricas y nutritivas para invierno

Para elegir una buena carne picada, todo depende de la receta que se quiera preparar. El roast beef, también conocido como aguja o espaldilla, es una de las mejores opciones por su equilibrio entre carne magra y grasa, ya que aporta jugosidad y sabor. Para preparaciones más magras, también se puede optar por cortes como la paleta o la tortuguita.

Durante el invierno, las comidas calientes y abundantes se convierten en protagonistas de la mesa. Por eso, estas 4 recetas con carne picada son alternativas ideales para disfrutar durante los días fríos: empanadas de carne fritas, pastel de choclo, pastel de carne y albóndigas.