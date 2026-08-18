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Recetas con carne picada: 4 opciones ricas y nutritivas para invierno

Frente a las bajas temperaturas, la carne picada es una opción versátil y económica para elaborar recetas reconfortantes

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Cuatro recetas con carne picada.

Cuatro recetas con carne picada.

La carne picada es un ingrediente versátil, económico y muy utilizado en la cocina cotidiana. Se obtiene al desmenuzar y cortar finamente la carne, y puede utilizarse en una gran variedad de recetas, desde hamburguesas y albóndigas hasta empanadas, pasteles y guisos.

Para elegir una buena carne picada, todo depende de la receta que se quiera preparar. El roast beef, también conocido como aguja o espaldilla, es una de las mejores opciones por su equilibrio entre carne magra y grasa, ya que aporta jugosidad y sabor. Para preparaciones más magras, también se puede optar por cortes como la paleta o la tortuguita.

Durante el invierno, las comidas calientes y abundantes se convierten en protagonistas de la mesa. Por eso, estas 4 recetas con carne picada son alternativas ideales para disfrutar durante los días fríos: empanadas de carne fritas, pastel de choclo, pastel de carne y albóndigas.

1. Receta de las empanadas de carne fritas con masa casera

Ingredientes:

Picadillo:

  • 1 k de carne picada (puede ser roast beef)
  • 1 k de cebolla
  • 1 morrón
  • 4 dientes de ajo
  • Cebolla de verdeo
  • Condimentos: ají molido, pimentón, comino, orégano y laurel
  • Huevos duros
  • Aceitunas verdes

Masa:

  • 1 k de harina de trigo
  • 1 taza de agua
  • 1 cda. de sal
  • 200 g de grasa bovina

Procedimiento:

Te dejamos el procedimiento para hacer el picadillo de las empanadas fritas de carne:

  1. Primero, dora la cebolla y el morrón picados en una olla con aceite. Suma la cebolla de verdeo, ajo y la carne picada hasta que cambie de color. Condimenta bien y mezcla.
  2. Una vez que el picadillo de carne esté listo, deja enfriar y agrega huevo duro y aceitunas verdes.
  3. Reserva el picadillo en la heladera mientras haces la masa casera.

Masa:

  1. Primero, en una olla al fuego con agua, coloca la grasa y la sal. Una vez que se haya derretido la grasa, pasa a un bowl y reserva hasta que entibie.
  2. A continuación, agrega la harina hasta obtener una masa. Llévala a la mesada y amasa hasta que quede lisa (puedes sumar harina, si es necesario).
  3. Después, deja reposar la masa para empanadas cubierta con papel film o una bolsa por 20 minutos.
  4. Pasado ese tiempo, forma bolitas del tamaño de una pelota de ping pong, pásalas por harina y estira hasta que queden discos de 1 mm.
  5. Por último, rellena con picadillo de carne o el relleno que más te guste y cocina las empanadas de carne fritas en grasa o aceite.

2. Receta para hacer un pastel de choclo cremoso

Ingredientes:

Pasta de choclo:

  • 6 choclos
  • 3/4 taza de leche
  • 1 de taza de azúcar
  • 1 huevo
  • 150 g de manteca
  • 1/2 taza de cebolla
  • Sal y pimienta

Relleno de carne:

  • 3 cdas. de aceite
  • 1 cebolla picada
  • 3 dientes de ajo
  • 1/2 kilo de carne molida
  • 50 g de pasas (opcional)
  • 50 g de aceitunas (opcional)
  • 2 huevos duros (opcional)
  • Sal y pimienta

Procedimiento:

  1. Primero, precalienta el horno a 180°C. Mientras tanto, desgrana los choclos y licúalos junto con la leche, 3/4 taza de azúcar y el huevo.
  2. A continuación, derrite la manteca en una sartén y fríe la cebolla picada. Agrega el choclo licuado y salpimienta. Cocina hasta que el choclo esté brillante.
  3. Para el relleno de carne, calienta el aceite y fríe la cebolla y los ajos picados hasta que queden transparentes. Agrega la carne molida y cocina por unos minutos hasta que cambie de color. Salpimienta.
  4. Coloca la mitad de la mezcla de choclo en una bandeja honda apta para horno aceitada. Por encima, coloca el relleno de carne y, si quieres, salpica las pasas, aceitunas y huevos duros.
  5. Finalmente, cubre con el resto del choclo uniformemente y rocía azúzar por encima. Cocina el pastel de choclo cremoso en el horno durante 15 minutos y sirve caliente.

3. Receta del pastel de carne: el pan jugoso y especiado

Ingredientes:

  • 500 g de carne molida o cortada a cuchillo
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • Sal y pimienta, a gusto
  • 2 huevos
  • 1 taza de pan rallado
  • 1/4 taza de leche
  • Condimentos: comino molido, pimentón, ajo en polvo y cebolla en polvo

Relleno (opcional):

  • 1 paquete de salchichas
  • 3 huevos duros
  • 200 g de queso cremoso

También puedes combinar un sofrito de morrón, pimiento amarillo y cebolla con queso cremoso.

Procedimiento:

Antes de comenzar a preparar la receta del Pan de carne, es importante encender el horno a 180°C. Además, vas a engrasar un molde para tortas o budines, o una asadera.

  1. Primero, en un bol grande, mezcla la carne molida con la cebolla y el ajo picado, sal y pimienta y el resto de los condimentos. Mezcla bien hasta obtener una masa homogénea.
  2. En un bowl aparte, bate los huevos y luego agrégalos a la mezcla de carne. También suma el pan rallado y la leche y mezcla nuevamente.
  3. Opcional: si quieres hacer un pan de carne relleno, forma un rectángulo con la masa y estira bien sobre un papel film. En el centro, a lo largo, coloca las salchichas, el queso mantecoso y los huevos duros cortados por la mitad. Luego, enrolla el pastel y cierra bien.
  4. Vuelca la mezcla de carne o el pastel relleno en el molde aceitado y cocina en el horno precalentado durante 45 minutos o hasta que esté dorado por fuera y cocido por dentro. Deja entibiar antes de servir.

4. Receta de las albóndigas de carne con salsa

Ingredientes:

  • 50 g de pan del día anterior
  • 1/2 taza de avena
  • 1 taza de leche
  • 100 g de panceta (opcional)
  • 1 cebolla
  • 750 g de carne picada especial
  • 2 huevos
  • 1 chorrito de vino blanco (opcional)
  • Condimentos: sal, pimienta blanca, perejil, ajo deshidratado
  • 1/2 taza de harina (opcional)
  • 4 cdas. de aceite
  • 700 g de salsa de tomate

Procedimiento:

  1. Primero, quita la cáscara del pan y corta la miga en trozos pequeños. Llévalo a un bowl y suma la leche y los copos de avena. Deja remojar por unos minutos.
  2. Mientras tanto, retira la grasa de la panceta y córtala en cubos pequeños. Coloca en una sartén a fuego fuerte por 3 minutos hasta que quede crocante. Este paso es opcional.
  3. A continuación, suma la cebolla picada y cocina por 5 minutos más, hasta que tome color. Incorpora el ajo deshidratado e intégralo a los demás ingredientes.
  4. Luego, en un bowl, mezcla la carne picada con el pan y la avena remojados, la cebolla, la panceta y el ajo, los huevos y los condimentos que desees. Integra bien y, si quieres, agrega vino blanco.
  5. Toma porciones de la masa y forma las albóndigas con las manos enharinadas (opcional). Lleva a la heladera por unos minutos hasta que tomen cuerpo.
  6. Para finalizar, sella las abdóndigas en aceite caliente durante unos 10 minutos y luego incorpora la salsa de tomate para terminar con la cocción.

En pocas palabras

  • Carne picada: Ingrediente versátil para diversas recetas de invierno como empanadas fritas, pastel de choclo, pastel de carne y albóndigas.
  • Recetas destacadas: Se detallan 4 opciones culinarias, incluyendo ingredientes y procedimientos para cada preparación invernal.
  • Consejos de elección: Se recomienda roast beef por su jugosidad y cortes magros para opciones más ligeras.
Resumen generado por Thinkindot AI

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