Recetas con carne picada: 4 opciones ricas y nutritivas para invierno

La carne picada es un ingrediente versátil, económico y muy utilizado en la cocina cotidiana. Se obtiene al desmenuzar y cortar finamente la carne, y puede utilizarse en una gran variedad de recetas, desde hamburguesas y albóndigas hasta empanadas, pasteles y guisos.
Para elegir una buena carne picada, todo depende de la receta que se quiera preparar. El roast beef, también conocido como aguja o espaldilla, es una de las mejores opciones por su equilibrio entre carne magra y grasa, ya que aporta jugosidad y sabor. Para preparaciones más magras, también se puede optar por cortes como la paleta o la tortuguita.
Durante el invierno, las comidas calientes y abundantes se convierten en protagonistas de la mesa. Por eso, estas 4 recetas con carne picada son alternativas ideales para disfrutar durante los días fríos: empanadas de carne fritas, pastel de choclo, pastel de carne y albóndigas.
1. Receta de las empanadas de carne fritas con masa casera
Ingredientes:
Picadillo:
- 1 k de carne picada (puede ser roast beef)
- 1 k de cebolla
- 1 morrón
- 4 dientes de ajo
- Cebolla de verdeo
- Condimentos: ají molido, pimentón, comino, orégano y laurel
- Huevos duros
- Aceitunas verdes
Masa:
- 1 k de harina de trigo
- 1 taza de agua
- 1 cda. de sal
- 200 g de grasa bovina
Procedimiento:
Te dejamos el procedimiento para hacer el picadillo de las empanadas fritas de carne:
- Primero, dora la cebolla y el morrón picados en una olla con aceite. Suma la cebolla de verdeo, ajo y la carne picada hasta que cambie de color. Condimenta bien y mezcla.
- Una vez que el picadillo de carne esté listo, deja enfriar y agrega huevo duro y aceitunas verdes.
- Reserva el picadillo en la heladera mientras haces la masa casera.
Masa:
- Primero, en una olla al fuego con agua, coloca la grasa y la sal. Una vez que se haya derretido la grasa, pasa a un bowl y reserva hasta que entibie.
- A continuación, agrega la harina hasta obtener una masa. Llévala a la mesada y amasa hasta que quede lisa (puedes sumar harina, si es necesario).
- Después, deja reposar la masa para empanadas cubierta con papel film o una bolsa por 20 minutos.
- Pasado ese tiempo, forma bolitas del tamaño de una pelota de ping pong, pásalas por harina y estira hasta que queden discos de 1 mm.
- Por último, rellena con picadillo de carne o el relleno que más te guste y cocina las empanadas de carne fritas en grasa o aceite.
2. Receta para hacer un pastel de choclo cremoso
Ingredientes:
Pasta de choclo:
- 6 choclos
- 3/4 taza de leche
- 1 de taza de azúcar
- 1 huevo
- 150 g de manteca
- 1/2 taza de cebolla
- Sal y pimienta
Relleno de carne:
- 3 cdas. de aceite
- 1 cebolla picada
- 3 dientes de ajo
- 1/2 kilo de carne molida
- 50 g de pasas (opcional)
- 50 g de aceitunas (opcional)
- 2 huevos duros (opcional)
- Sal y pimienta
Procedimiento:
- Primero, precalienta el horno a 180°C. Mientras tanto, desgrana los choclos y licúalos junto con la leche, 3/4 taza de azúcar y el huevo.
- A continuación, derrite la manteca en una sartén y fríe la cebolla picada. Agrega el choclo licuado y salpimienta. Cocina hasta que el choclo esté brillante.
- Para el relleno de carne, calienta el aceite y fríe la cebolla y los ajos picados hasta que queden transparentes. Agrega la carne molida y cocina por unos minutos hasta que cambie de color. Salpimienta.
- Coloca la mitad de la mezcla de choclo en una bandeja honda apta para horno aceitada. Por encima, coloca el relleno de carne y, si quieres, salpica las pasas, aceitunas y huevos duros.
- Finalmente, cubre con el resto del choclo uniformemente y rocía azúzar por encima. Cocina el pastel de choclo cremoso en el horno durante 15 minutos y sirve caliente.
3. Receta del pastel de carne: el pan jugoso y especiado
Ingredientes:
- 500 g de carne molida o cortada a cuchillo
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- Sal y pimienta, a gusto
- 2 huevos
- 1 taza de pan rallado
- 1/4 taza de leche
- Condimentos: comino molido, pimentón, ajo en polvo y cebolla en polvo
Relleno (opcional):
- 1 paquete de salchichas
- 3 huevos duros
- 200 g de queso cremoso
También puedes combinar un sofrito de morrón, pimiento amarillo y cebolla con queso cremoso.
Procedimiento:
Antes de comenzar a preparar la receta del Pan de carne, es importante encender el horno a 180°C. Además, vas a engrasar un molde para tortas o budines, o una asadera.
- Primero, en un bol grande, mezcla la carne molida con la cebolla y el ajo picado, sal y pimienta y el resto de los condimentos. Mezcla bien hasta obtener una masa homogénea.
- En un bowl aparte, bate los huevos y luego agrégalos a la mezcla de carne. También suma el pan rallado y la leche y mezcla nuevamente.
- Opcional: si quieres hacer un pan de carne relleno, forma un rectángulo con la masa y estira bien sobre un papel film. En el centro, a lo largo, coloca las salchichas, el queso mantecoso y los huevos duros cortados por la mitad. Luego, enrolla el pastel y cierra bien.
- Vuelca la mezcla de carne o el pastel relleno en el molde aceitado y cocina en el horno precalentado durante 45 minutos o hasta que esté dorado por fuera y cocido por dentro. Deja entibiar antes de servir.
4. Receta de las albóndigas de carne con salsa
Ingredientes:
- 50 g de pan del día anterior
- 1/2 taza de avena
- 1 taza de leche
- 100 g de panceta (opcional)
- 1 cebolla
- 750 g de carne picada especial
- 2 huevos
- 1 chorrito de vino blanco (opcional)
- Condimentos: sal, pimienta blanca, perejil, ajo deshidratado
- 1/2 taza de harina (opcional)
- 4 cdas. de aceite
- 700 g de salsa de tomate
Procedimiento:
- Primero, quita la cáscara del pan y corta la miga en trozos pequeños. Llévalo a un bowl y suma la leche y los copos de avena. Deja remojar por unos minutos.
- Mientras tanto, retira la grasa de la panceta y córtala en cubos pequeños. Coloca en una sartén a fuego fuerte por 3 minutos hasta que quede crocante. Este paso es opcional.
- A continuación, suma la cebolla picada y cocina por 5 minutos más, hasta que tome color. Incorpora el ajo deshidratado e intégralo a los demás ingredientes.
- Luego, en un bowl, mezcla la carne picada con el pan y la avena remojados, la cebolla, la panceta y el ajo, los huevos y los condimentos que desees. Integra bien y, si quieres, agrega vino blanco.
- Toma porciones de la masa y forma las albóndigas con las manos enharinadas (opcional). Lleva a la heladera por unos minutos hasta que tomen cuerpo.
- Para finalizar, sella las abdóndigas en aceite caliente durante unos 10 minutos y luego incorpora la salsa de tomate para terminar con la cocción.
En pocas palabras
- Carne picada: Ingrediente versátil para diversas recetas de invierno como empanadas fritas, pastel de choclo, pastel de carne y albóndigas.
- Recetas destacadas: Se detallan 4 opciones culinarias, incluyendo ingredientes y procedimientos para cada preparación invernal.
- Consejos de elección: Se recomienda roast beef por su jugosidad y cortes magros para opciones más ligeras.