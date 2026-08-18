Así se hace la mejor receta de lengua a la vinagreta: un plato frío para una picada o entrada

Hay preparaciones que son una exageración de sabor y no tienen rivales en la cocina. Y tranquilamente se puede decir que la receta de lengua a la vinagreta ocupa un lugar de privilegio en cuanto a las preferencias de platos fríos de las personas.
Esta delicia que tiene un gusto muy característico y todos enloquecen con sus ingredientes, lleva un paso a paso muy fácil de hacer y es entretenido.
Estamos hablando de una receta imperdible que se saborea mucho como entrada de un plato principal o en una picada. Es una delicia que se sirve fría y tiene muchos adeptos.
No tiene muchos secretos esta receta, ya que la lengua de vaca se pone a hervir, se corta en rodajas y se acompaña con ingredientes que uno prefiera.
Al igual que una preparación como los escabeches y encurtidos, la lengua a la vinagreta también es una receta que se disfruta mucho hacerla.
Para poner manos a la obra, se necesitan estos ingredientes:
Receta de lengua a la vinagreta, ingredientes
- 1 lengua de vaca
- ½ taza de aceite
- 1 taza de vinagre
- 3 dientes de ajo
- 3 cucharadas de perejil
- Sal
- Pimienta
- Laurel
- Romero
- Tomillo
Receta de lengua a la vinagreta, paso a paso
- Colocar en una cacerola u olla un poco de agua, laurel, romero y tomillo. Poner la lengua en la olla y cocinar por 3 horas. Con un tenedor, comprobar de vez en cuando si está tierna.
- Una vez que se cocinó bien la lengua, dejar enfriar y reposar, para que la piel se despegue con facilidad.
- Pelar la lengua retirándole la piel y llevar la heladera para que se enfríe.
- Cortar rodajas, ni tan finas ni tan gruesas. Si la lengua se corta estando caliente o tibia se desarmará, por lo que tiene que estar fría.
- Mezclar en otro recipiente todos los ingredientes como perejil, sal, pimienta, ajo picado, vinagre y aceite, hasta que se unifiquen.
- Colocar en una bandeja las rodajas de la lengua e agregar el aliño preparado.
- La lengua a la vinagreta es una receta que se puede consumir dentro de los cinco días a partir de la fecha de elaboración y siempre es conveniente guardarla en heladera.