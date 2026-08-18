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¡Qué rica!

Así se hace la mejor receta de lengua a la vinagreta: un plato frío para una picada o entrada

La lengua a la vinagreta bien aliñadita es un manjar que tiene muchos adeptos. Se hace con una receta bastante sencilla de llevar a cabo

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La receta de lengua a la vinagreta es especial para sorprender a la familia con un sabor único.

La receta de lengua a la vinagreta es especial para sorprender a la familia con un sabor único.

Hay preparaciones que son una exageración de sabor y no tienen rivales en la cocina. Y tranquilamente se puede decir que la receta de lengua a la vinagreta ocupa un lugar de privilegio en cuanto a las preferencias de platos fríos de las personas.

Esta delicia que tiene un gusto muy característico y todos enloquecen con sus ingredientes, lleva un paso a paso muy fácil de hacer y es entretenido.

Estamos hablando de una receta imperdible que se saborea mucho como entrada de un plato principal o en una picada. Es una delicia que se sirve fría y tiene muchos adeptos.

No tiene muchos secretos esta receta, ya que la lengua de vaca se pone a hervir, se corta en rodajas y se acompaña con ingredientes que uno prefiera.

Al igual que una preparación como los escabeches y encurtidos, la lengua a la vinagreta también es una receta que se disfruta mucho hacerla.

Para poner manos a la obra, se necesitan estos ingredientes:

Receta de lengua a la vinagreta, ingredientes

  • 1 lengua de vaca
  • ½ taza de aceite
  • 1 taza de vinagre
  • 3 dientes de ajo
  • 3 cucharadas de perejil
  • Sal
  • Pimienta
  • Laurel
  • Romero
  • Tomillo

Receta de lengua a la vinagreta, paso a paso

  1. Colocar en una cacerola u olla un poco de agua, laurel, romero y tomillo. Poner la lengua en la olla y cocinar por 3 horas. Con un tenedor, comprobar de vez en cuando si está tierna.
  2. Una vez que se cocinó bien la lengua, dejar enfriar y reposar, para que la piel se despegue con facilidad.
  3. Pelar la lengua retirándole la piel y llevar la heladera para que se enfríe.
  4. Cortar rodajas, ni tan finas ni tan gruesas. Si la lengua se corta estando caliente o tibia se desarmará, por lo que tiene que estar fría.
  5. Mezclar en otro recipiente todos los ingredientes como perejil, sal, pimienta, ajo picado, vinagre y aceite, hasta que se unifiquen.
  6. Colocar en una bandeja las rodajas de la lengua e agregar el aliño preparado.
  7. La lengua a la vinagreta es una receta que se puede consumir dentro de los cinco días a partir de la fecha de elaboración y siempre es conveniente guardarla en heladera.

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