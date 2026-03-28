Masa para tacos en sartén: cómo es la receta con 1 kilo de harina y 2 ingredientes que tienes en casa

Entre las recetas más rendidoras y prácticas, la masa para tacos hecha en sartén y con 1 kilogramo de harina es una opción perfecta para tener a mano en cualquier momento. Con solo 3 ingredientes que tienes en casa, puedes elaborar rapiditas caseras y resolver cualquier comida del día.
La masa para tacos casera tiene una textura save y flexible, además de ser una de las recetas más económicas y versátiles. Para prepararlas solo necesitas mezclar la harina con agua, sal (opcional) y un poco de aceite, amasar hasta lograr una masa homogénea y dividir en bollos. Lueg, los estiras en forma de disco fino y los cocinas en una sartén caliente.
Esta masa casera se adapta a todo tipo de rellenos, desde opciones clásicas hasta versiones más saludables. Prepararla en sartén no solo simplifica el proceso, sino que también garantiza resultados rápidos, convirtiéndola en una receta perfecta para disfrutar en el día a día.
Recetas: 9 rellenos para masa para tacos
A continuación, te damos algunas ideas para rellenar la masa de rapiditas:
- Pollo y vegetales
- Carne y vegetales
- Queso mantecoso y parmesano
- Atún y queso crema
- Zapallitos con queso al vapor
- Salchichas parrilleras con verduras
- Bifes en tiritas con salsa de tomate
- Guacamole
- Queso cheddar con panceta
Cuántas masas para tacos salen con 1 kilo de harina
Con un kilogramo de harina salen alrededor de 33 masas para tacos. Entonces, con 250 gramos de harina (1 taza) salen entre 10 y 12 tortillas, dependiendo del tamaño de las mismas.
Receta de la masa para tacos casera
Ingredientes:
- 1 taza de harina
- 150 ml de agua
- 3 cdas. de aceite
- Sal (opcional)
Puedes multiplicar los ingredientes para hacer 33 masas para tacos, utilizando 1 kilogramo de harina, 600 mililitros de agua y 12 charadas de aceite (puede ser de oliva).
Cómo hacer la receta de masa para tacos, paso a paso
- Primero, en un recipiente, mezcla la harina, el agua y el aceite. Usa las manos para integrar bien todos los ingredientes.
- A continuación, una vez que hayas formado una masa homogénea, pasa la preparación a la mesada. Amasa durante 4 minutos para que quede más maleable. Si necesitas más harina para que no se pegue, puedes agregar pero sin excederte.
- Ahora, forma bolitas de un tamaño pequeño y déjalas reposar por 5 minutos. Luego, estira con un bolillo para formar los discos delgados y redondos de las rapiditas.
- Para finalizar, calienta una sartén de teflón a fuego bajo y sin aceite. Cuando se haya calentado, coloca las tortillas una por una. Se cocinan rápido, máximo 10 minutos de cada lado.