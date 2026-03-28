Masa para tacos en sartén: cómo es la receta con 1 kilo de harina y 2 ingredientes que tienes en casa

La masa para tacos casera tiene una textura save y flexible, además de ser una de las recetas más económicas y versátiles. Para prepararlas solo necesitas mezclar la harina con agua, sal (opcional) y un poco de aceite, amasar hasta lograr una masa homogénea y dividir en bollos. Lueg, los estiras en forma de disco fino y los cocinas en una sartén caliente.

Esta masa casera se adapta a todo tipo de rellenos, desde opciones clásicas hasta versiones más saludables. Prepararla en sartén no solo simplifica el proceso, sino que también garantiza resultados rápidos, convirtiéndola en una receta perfecta para disfrutar en el día a día.