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Cómo hacer una tarta de choclos cremosa: la receta de otoño con masa casera y un relleno riquísimo

La tarta de choclos con masa casera es una de las mejores recetas para preparar en casa sin complicarse en la cocina. Es cremosa y reconfortante

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La tarta de choclos es una receta fácil y rica para preparar en casa sin complicaciones.

La tarta de choclos es una receta fácil y rica para preparar en casa sin complicaciones.

Las tartas ocupan un lugar clave dentro de las recetas prácticas y rendidoras: resuelven almuerzos y cenas con pocos ingredientes y en poco tiempo. Dentro de ese universo culinario, la tarta de choclos es una de las favoritas, gracias a su relleno cremoso y su sabor suave, ideal para quienes buscan una opción nutritiva sin complicarse.

El secreto está en lograr un buen equilibrio entre los choclos y los lácteos. El queso mantecoso, el parmesano y queso crema pueden sumarse a la preparación para potenciar la textura y el sabor, sin opacar el ingrediente principal. Esta tarta se adapta a distintos paladares y es una alternativa versátil dentro del recetario cotidiano.

Además, preparar una masa casera marca la diferencia: no solo mejora el resultado final, sino que también permite obtener una base quebradiza y sabrosa que eleva cualquier relleno. Entre las recetas más elegidas, esta combinación de masa y choclos es un clásico de la mesa argentina.

tarta de choclo

Receta de la masa casera para tarta

Ingredientes:

  • 150 g de harina común
  • 75 g de manteca fría cortada en cubos
  • 1 huevo
  • 1/2 cdta. de sal

Procedimiento:

  1. En un bowl, coloca la harina tamizada con la manteca fría y mezcla con los dedos hasta obtener una textura arenosa.
  2. Añade el resto de ingredientes: el huevo y una pizca de sal. Continúa trabajando la masa con los dedos hasta que formar un bollo. Deja reposar en un bowl en la heladera cubierta con papel film.
  3. Coloca la masa de tarta en la mesada enharinada, aplánala con la mano y estira con un rodillo dándole la forma redonda. Transfiere la masa al molde enrollada en el rodillo para desenrollarla en la tartera. Ajusta la masa a las paredes con la gema de los dedos y pincha la superficie con un tenedor.
  4. Cocina tu masa quebrada para tartas en el horno a 180°C hasta que esté dorada. Si lo que vayas a elaborar necesita una cocción posterior, solo hornea la masa por 10 minutos.
RECETA TARTA DE CHOCLO.jpg

Recetas: ingredientes para hacer tarta de choclo

  • 1 masa de tarta (puedes prepararla casera)
  • 1 lata choclo crema
  • 1 lata de choclo en grano (o dos choclos desgranados)
  • 1 cebolla blanca
  • 1 pimiento morrón
  • 100 g queso cremoso
  • 70 g de queso crema
  • 1 chorro de crema de leche
  • Sal y pimienta

Cómo preparar la receta de tarta de choclo, paso a paso

  1. Para empezar, en una sartén con un chorro de aceite, saltea la cebolla y el pimiento picados hasta que la primera quede transparente.
  2. A continuación, agrega el choclo en granos y el cremoso en la sartén. Salpimienta y deja cocinar por 3 minutos.
  3. En un recipiente, mezcla la prepración anterior con el queso crema, la crema de leche y la mitad del queso cremoso en cubos. Revuelve bien.
  4. Luego, agrega el relleno a una tartera con la masa y suma el resto del queso cremoso en cubos por encima. De esa forma tendrás una tarta de choclo gratinada.
  5. Finalmente, cocina la tarta de choclo cremoso en el horno a 180ºC por 20 minutos o hasta que la masa quede dorada.

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