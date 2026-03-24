Cómo hacer una tarta de choclos cremosa: la receta de otoño con masa casera y un relleno riquísimo

Las tartas ocupan un lugar clave dentro de las recetas prácticas y rendidoras: resuelven almuerzos y cenas con pocos ingredientes y en poco tiempo. Dentro de ese universo culinario, la tarta de choclos es una de las favoritas, gracias a su relleno cremoso y su sabor suave, ideal para quienes buscan una opción nutritiva sin complicarse.
El secreto está en lograr un buen equilibrio entre los choclos y los lácteos. El queso mantecoso, el parmesano y queso crema pueden sumarse a la preparación para potenciar la textura y el sabor, sin opacar el ingrediente principal. Esta tarta se adapta a distintos paladares y es una alternativa versátil dentro del recetario cotidiano.
Además, preparar una masa casera marca la diferencia: no solo mejora el resultado final, sino que también permite obtener una base quebradiza y sabrosa que eleva cualquier relleno. Entre las recetas más elegidas, esta combinación de masa y choclos es un clásico de la mesa argentina.
Receta de la masa casera para tarta
Ingredientes:
- 150 g de harina común
- 75 g de manteca fría cortada en cubos
- 1 huevo
- 1/2 cdta. de sal
Procedimiento:
- En un bowl, coloca la harina tamizada con la manteca fría y mezcla con los dedos hasta obtener una textura arenosa.
- Añade el resto de ingredientes: el huevo y una pizca de sal. Continúa trabajando la masa con los dedos hasta que formar un bollo. Deja reposar en un bowl en la heladera cubierta con papel film.
- Coloca la masa de tarta en la mesada enharinada, aplánala con la mano y estira con un rodillo dándole la forma redonda. Transfiere la masa al molde enrollada en el rodillo para desenrollarla en la tartera. Ajusta la masa a las paredes con la gema de los dedos y pincha la superficie con un tenedor.
- Cocina tu masa quebrada para tartas en el horno a 180°C hasta que esté dorada. Si lo que vayas a elaborar necesita una cocción posterior, solo hornea la masa por 10 minutos.
Recetas: ingredientes para hacer tarta de choclo
- 1 masa de tarta (puedes prepararla casera)
- 1 lata choclo crema
- 1 lata de choclo en grano (o dos choclos desgranados)
- 1 cebolla blanca
- 1 pimiento morrón
- 100 g queso cremoso
- 70 g de queso crema
- 1 chorro de crema de leche
- Sal y pimienta
Cómo preparar la receta de tarta de choclo, paso a paso
- Para empezar, en una sartén con un chorro de aceite, saltea la cebolla y el pimiento picados hasta que la primera quede transparente.
- A continuación, agrega el choclo en granos y el cremoso en la sartén. Salpimienta y deja cocinar por 3 minutos.
- En un recipiente, mezcla la prepración anterior con el queso crema, la crema de leche y la mitad del queso cremoso en cubos. Revuelve bien.
- Luego, agrega el relleno a una tartera con la masa y suma el resto del queso cremoso en cubos por encima. De esa forma tendrás una tarta de choclo gratinada.
- Finalmente, cocina la tarta de choclo cremoso en el horno a 180ºC por 20 minutos o hasta que la masa quede dorada.