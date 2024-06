La receta más sencilla y práctica para la freidora de aire: tostadas doradas y crujientes en 4 minutos

►TE PUEDE INTERESAR: La receta para un almuerzo keto cargado de proteínas en la freidora de aire

El secreto para conseguir la tostada perfecta está, como con tantas otras recetas, en tener buena materia prima, y saber cómo trabajarla. Es por eso que si no tienes un buen pan quizás las tostadas no sean crocantes y doradas. Si no cuentas con un buen pan casero, el pan de molde siempre es una buena opción, sobre todo en sus versiones premium.