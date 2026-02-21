Decile adiós al matambre seco y duro: el condimento para que salga súper tierno

La salmuera aporta a los cultores de la parrilla una enorme cantidad de opciones gastronómicas. Este condimento ayuda a mantener la carne húmeda a través de todo el proceso de cocción evitando que se seque. Al aplicar salmuera en forma regular, se repone la humedad perdida por el matambre a causa del calor de la parrilla.

matambre-asado-parrilla Matambre a la parrilla. Irresistible.

Otro aspecto a tener en cuenta es que la sal penetra de a poco en las fibras musculares del matambre, lo que rompe la estructura de la carne y ayuda a tiernizarla.