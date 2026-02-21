Decile adiós al matambre seco y duro: el condimento para que salga súper tierno

La salmuera aporta a los cultores de la parrilla una enorme cantidad de opciones gastronómicas. Este condimento ayuda a mantener la carne húmeda a través de todo el proceso de cocción evitando que se seque. Al aplicar salmuera en forma regular, se repone la humedad perdida por el matambre a causa del calor de la parrilla.
Otro aspecto a tener en cuenta es que la sal penetra de a poco en las fibras musculares del matambre, lo que rompe la estructura de la carne y ayuda a tiernizarla.
Receta de matambre para que salga tierno
- Preparación de la salmuera:
- Mezclar en un recipiente un litro de agua con dos cucharadas de sal gruesa.
- Agregar un toque de hierbas aromáticas (romero, tomillo u otrade tu preferencia).
- También es bueno agregar un diente de ajo triturado para realzar el sabor.
- Poner el matambre con la parte de la grasa hacia abajo en una parrilla. El fuego debe ser regular y bajo, lo que permitirá que la grasa se derrita lentamente y la carne se mantenga jugosa.
Matambre: cómo aplicar la salmuera
Hay que hidratar permanentemente el matambre mientras está en la parrilla: con una brocha o cuchara. También hay que pincelear en forma permanente la salmuera sobre el matambre cada 10 o 15 minutos aproximadamente. Esto ayudará a romper las fibras mientras la carne se cocina y le aportará un gran sabor.
Cuando el matambre esté tierno (aproximadamente después de una hora y media), se debe aumentar el fuego y cocinar un par de minutos por cada lado para lograr una costra dorada y crujiente.