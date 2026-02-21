Inicio Recetas matambre
Ideal para el domingo

Decile adiós al matambre seco y duro: el condimento para que salga súper tierno

Los expertos nunca olvidan un ingrediente muy usado en las parrillas y asados argentinos para lograr el matambre más tierno y rico de todos

Por UNO
Matambre tierno. El secreto de los parrileros es un condimento muy conocido.

Matambre tierno. El secreto de los parrileros es un condimento muy conocido.

El matambre a la parrilla es uno de los cortes de carne preferidos por los argentinos. Se puede cocinar solo, a la pizza o bien al roquefort. No obstante, puede quedar muy seco si se hace mal. Afortunadamente existe un condimento que garantiza que salga tierno: la salmuera.

La salmuera aporta a los cultores de la parrilla una enorme cantidad de opciones gastronómicas. Este condimento ayuda a mantener la carne húmeda a través de todo el proceso de cocción evitando que se seque. Al aplicar salmuera en forma regular, se repone la humedad perdida por el matambre a causa del calor de la parrilla.

matambre-asado-parrilla
Matambre a la parrilla. Irresistible.

Matambre a la parrilla. Irresistible.

Otro aspecto a tener en cuenta es que la sal penetra de a poco en las fibras musculares del matambre, lo que rompe la estructura de la carne y ayuda a tiernizarla.

Receta de matambre para que salga tierno

  • Preparación de la salmuera:
  • Mezclar en un recipiente un litro de agua con dos cucharadas de sal gruesa.
  • Agregar un toque de hierbas aromáticas (romero, tomillo u otrade tu preferencia).
  • También es bueno agregar un diente de ajo triturado para realzar el sabor.
  • Poner el matambre con la parte de la grasa hacia abajo en una parrilla. El fuego debe ser regular y bajo, lo que permitirá que la grasa se derrita lentamente y la carne se mantenga jugosa.

Matambre: cómo aplicar la salmuera

Hay que hidratar permanentemente el matambre mientras está en la parrilla: con una brocha o cuchara. También hay que pincelear en forma permanente la salmuera sobre el matambre cada 10 o 15 minutos aproximadamente. Esto ayudará a romper las fibras mientras la carne se cocina y le aportará un gran sabor.

matambre a la parrilla, cortes de carne.jpg
Matambre sabroso y tierno. El secreto es la salmuera.

Matambre sabroso y tierno. El secreto es la salmuera.

Cuando el matambre esté tierno (aproximadamente después de una hora y media), se debe aumentar el fuego y cocinar un par de minutos por cada lado para lograr una costra dorada y crujiente.

Temas relacionados:

las más leídas

Te puede interesar