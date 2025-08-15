Cómo se preparan las Medialunas de manteca: la receta casera con 8 ingredientes, una masa suave y una capa brillante

- 1/2 kilo de harina 0000
- 225 centímetros cúbicos de leche
- 25 gramos de levadura
- 1 huevo
- 100 gramos de azúcar
- 15 gramos de miel
- 15 gramos de sal
- 200 gramos de manteca
- 25 gramos más de harina
Medialunas de manteca
Las medialunas de manteca caseras se preparan con ingredientes sencillos que tienes en la alacena.
Cómo hacer la receta de medialunas de manteca
- Primero, coloca la leche tibia en un recipiente y disuelve la levadura, revolviendo con una cuchara o tenedor hasta integrar por completo. Reserva.
- A continuación, vuelca la harina en un bowl y forma una corona. Agrega sal alrededor y fuera del hueco. En el centro coloca el azúcar, el huevo y la leche con la levadura. Suma una cucharada de miel y bate con tenedor desde el centro hacia los bordes hasta formar una masa.
- Continúa amasando con las manos durante 5 minutos hasta que quede homogénea, pesada y algo dura. Por otra parte, coloca la manteca pomada en un bowl y agrega 25 gramos de harina. Mezcla hasta integrar.
- Luego, estira la masa con un palo de amasar hasta que quede bien fina. En el medio, coloca el empaste de harina y manteca, doblando la masa para envolverlo totalmente, con forma de paquete. Deja reposar por media hora en la heladera, cubierta con papel film.
- Pasado ese tiempo, coloca la masa en la mesada, espolvorea con harina y vuelve a amasar sin desarmar el paquete. Vuelve a doblar y lleva a la heladera nuevamente. Repite el proceso 4 veces. Retírala y amasa hasta que quede un grosor de 5 milímetros.
- Corta porciones en forma de triángulo, arma las medialunas envolviendo las puntas y dispónlas en una fuente para horno previamente enmantecada.
- Por último, deja levar en un ambiente cálido por 30 minutos, mientras que precalientas el horno a 200°C. Pinta las medialunas de manteca caseras con huevo (también puede ser un almíbar casero) y lleva al horno por 30 minutos.
Medialunas de manteca
El secreto para que las medialunas caseras queden doradas y brillantes es pintarlas con huevo o almíbar.
El truco para que las medialunas queden doradas y brillantes
Las medialunas de manteca que se consiguen en panaderías suelen llevar una capa de almíbar en su superficie.
Para conseguirla, debes colocar dos medidas iguales de azúcar y agua en el fuego, disolver y formar un almíbar para pintarlas: quedan brillantes y riquísimas.