Cómo se preparan las Medialunas de manteca: la receta casera con 8 ingredientes, una masa suave y una capa brillante

1/2 kilo de harina 0000

225 centímetros cúbicos de leche

25 gramos de levadura

1 huevo

100 gramos de azúcar

15 gramos de miel

15 gramos de sal

200 gramos de manteca

25 gramos más de harina

Medialunas de manteca Las medialunas de manteca caseras se preparan con ingredientes sencillos que tienes en la alacena.

Cómo hacer la receta de medialunas de manteca

Primero, coloca la leche tibia en un recipiente y disuelve la levadura, revolviendo con una cuchara o tenedor hasta integrar por completo. Reserva. A continuación, vuelca la harina en un bowl y forma una corona. Agrega sal alrededor y fuera del hueco. En el centro coloca el azúcar, el huevo y la leche con la levadura. Suma una cucharada de miel y bate con tenedor desde el centro hacia los bordes hasta formar una masa. Continúa amasando con las manos durante 5 minutos hasta que quede homogénea, pesada y algo dura. Por otra parte, coloca la manteca pomada en un bowl y agrega 25 gramos de harina. Mezcla hasta integrar. Luego, estira la masa con un palo de amasar hasta que quede bien fina. En el medio, coloca el empaste de harina y manteca, doblando la masa para envolverlo totalmente, con forma de paquete. Deja reposar por media hora en la heladera, cubierta con papel film. Pasado ese tiempo, coloca la masa en la mesada, espolvorea con harina y vuelve a amasar sin desarmar el paquete. Vuelve a doblar y lleva a la heladera nuevamente. Repite el proceso 4 veces. Retírala y amasa hasta que quede un grosor de 5 milímetros. Corta porciones en forma de triángulo, arma las medialunas envolviendo las puntas y dispónlas en una fuente para horno previamente enmantecada. Por último, deja levar en un ambiente cálido por 30 minutos, mientras que precalientas el horno a 200°C. Pinta las medialunas de manteca caseras con huevo (también puede ser un almíbar casero) y lleva al horno por 30 minutos.

Medialunas de manteca El secreto para que las medialunas caseras queden doradas y brillantes es pintarlas con huevo o almíbar.

El truco para que las medialunas queden doradas y brillantes

Las medialunas de manteca que se consiguen en panaderías suelen llevar una capa de almíbar en su superficie.

Para conseguirla, debes colocar dos medidas iguales de azúcar y agua en el fuego, disolver y formar un almíbar para pintarlas: quedan brillantes y riquísimas.