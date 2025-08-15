Inicio Recetas medialunas
¡Para la merienda!

Cómo se preparan las Medialunas de manteca: la receta casera con 8 ingredientes, una masa suave y una capa brillante

Las medialunas de manteca tienen una textura tierna y un acabado brillante. Te dejamos una de las recetas caseras más ricas y sencillas de elaborar

Antonella Prandina
La receta de las medialunas de manteca lleva ingredientes sencillos y el resultado es una masa tierna y esponjosa cubierta con una capa de almíbar. Foto: gentileza desayunospersonalizados. .

8Las medialunas de manteca son una de las recetas perfectas preparar en casa y compartir una exquisita merienda con amigos y acompañar el café o el mate. Su masa esponjosa, tierna y muy sabrosa, la hacen irresistible a cualquier paladar. Eso sí, se requiere de mucha paciencia para prepararlas.

La receta de las medialunas de manteca, lejos de lo que se cree, es muy sencilla. Sin embargo, la masa requiere algo de tiempo para que quede en su punto justo. En cuanto a sus ingredientes, son muy económicos y puede que ya los tengas en tu cocina.

medialunas de manteca.jpg
Las medialunas de manteca tienen una de las recetas más sencillas de la pastelería argentina y son ideales para acompañar cualquier infusión.

Recetas: medialunas de manteca caseras

Ingredientes:

  • 1/2 kilo de harina 0000
  • 225 centímetros cúbicos de leche
  • 25 gramos de levadura
  • 1 huevo
  • 100 gramos de azúcar
  • 15 gramos de miel
  • 15 gramos de sal
  • 200 gramos de manteca
  • 25 gramos más de harina
Medialunas de manteca
Las medialunas de manteca caseras se preparan con ingredientes sencillos que tienes en la alacena.

Cómo hacer la receta de medialunas de manteca

  1. Primero, coloca la leche tibia en un recipiente y disuelve la levadura, revolviendo con una cuchara o tenedor hasta integrar por completo. Reserva.
  2. A continuación, vuelca la harina en un bowl y forma una corona. Agrega sal alrededor y fuera del hueco. En el centro coloca el azúcar, el huevo y la leche con la levadura. Suma una cucharada de miel y bate con tenedor desde el centro hacia los bordes hasta formar una masa.
  3. Continúa amasando con las manos durante 5 minutos hasta que quede homogénea, pesada y algo dura. Por otra parte, coloca la manteca pomada en un bowl y agrega 25 gramos de harina. Mezcla hasta integrar.
  4. Luego, estira la masa con un palo de amasar hasta que quede bien fina. En el medio, coloca el empaste de harina y manteca, doblando la masa para envolverlo totalmente, con forma de paquete. Deja reposar por media hora en la heladera, cubierta con papel film.
  5. Pasado ese tiempo, coloca la masa en la mesada, espolvorea con harina y vuelve a amasar sin desarmar el paquete. Vuelve a doblar y lleva a la heladera nuevamente. Repite el proceso 4 veces. Retírala y amasa hasta que quede un grosor de 5 milímetros.
  6. Corta porciones en forma de triángulo, arma las medialunas envolviendo las puntas y dispónlas en una fuente para horno previamente enmantecada.
  7. Por último, deja levar en un ambiente cálido por 30 minutos, mientras que precalientas el horno a 200°C. Pinta las medialunas de manteca caseras con huevo (también puede ser un almíbar casero) y lleva al horno por 30 minutos.
Medialunas de manteca
El secreto para que las medialunas caseras queden doradas y brillantes es pintarlas con huevo o almíbar.

El truco para que las medialunas queden doradas y brillantes

Las medialunas de manteca que se consiguen en panaderías suelen llevar una capa de almíbar en su superficie.

Para conseguirla, debes colocar dos medidas iguales de azúcar y agua en el fuego, disolver y formar un almíbar para pintarlas: quedan brillantes y riquísimas.

