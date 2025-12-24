Cómo se hace la Masa sablé: la receta perfecta para tus tartas navideñas con 6 ingredientes

La masa sablé es una de las recetas más preparadas en la época navideña, ya que con ella se pueden elaborar galletas decoradas y tartas dulces. Parecida a la masa quebrada, se diferencia de esta en que lleva más manteca y azúcar, lo que le da una textura suave y un sabor dulzón.
Su elaboración es sencilla y con pocos ingredientes, pero se le puede añadir jengibre, canela o frutos secos. La receta de la masa sablé tiene dos secretos: por un lado, el azúcar glass, que le da una textura suave y lisa; por el otro, que los insumos estén fríos antes de hornear.
Receta de la masa sablé casera y tradicional
Ingredientes:
- 90 g de azúcar glass
- 150 g de harina de trigo
- 2 g sal
- 6 g de polvo para hornear
- 2 yemas de huevo
- 110 g de manteca fría
Cómo preparar la receta de masa sablé, paso a paso
- Para empezar, coloca todos los ingredientes en una procesadora y amasa por 10 segundos, hasta que se unan bien. Forma una bola con la masa, envuelve en papel film y deja enfriar en la heladera por 30 minutos.
- Si lo haces de forma manual, frota la manteca en cubos y fría con la harina hasta formar un arenado. Realiza un hueco en el medio y agrega el resto de los ingredientes. Amasa hasta integrar.
- A continuación, estira la masa dentro de un aro de 20 centímetros y deja enfriar nuevamente en la heladera. Si la quieres usar como masa para galletas, estira entre dos papeles de horno y corta con moldes redondos.
- Finalmente, cocina la masa sablé en el horno a 180 °C por 25 minutos o hasta que la masa adquiera un color dorado. Retira del horno, deja enfriar y desmolda.
Cómo usar la masa sablé: ideal de tartas navideñas
La masa sablé es muy versátil y se puede utilizar en diferentes preparaciones, como galletas o tartas rellenas.
¿Con qué se puede rellenar una tarta de masa sablé?
- Mousse de chocolate
- Ganache de chocolate blanco
- Crema pastelera
- Dulce de frutillas
- Gelatina con frutas
- Crema chantilly