Fácil y versátil

Cómo se hace la Masa sablé: la receta perfecta para tus tartas navideñas con 6 ingredientes

Una de las recetas más prácticas para preparar en Navidad es la masa sablé: sirve para elaborar tartas y galletas

Antonella Prandina
La masa sablé tiene una receta básica y rica para disfrutar en tus tartas de Navidad. 

La masa sablé es una de las recetas más preparadas en la época navideña, ya que con ella se pueden elaborar galletas decoradas y tartas dulces. Parecida a la masa quebrada, se diferencia de esta en que lleva más manteca y azúcar, lo que le da una textura suave y un sabor dulzón.

Su elaboración es sencilla y con pocos ingredientes, pero se le puede añadir jengibre, canela o frutos secos. La receta de la masa sablé tiene dos secretos: por un lado, el azúcar glass, que le da una textura suave y lisa; por el otro, que los insumos estén fríos antes de hornear.

masa sablé bretón receta (1).jpg

Receta de la masa sablé casera y tradicional

Ingredientes:

  • 90 g de azúcar glass
  • 150 g de harina de trigo
  • 2 g sal
  • 6 g de polvo para hornear
  • 2 yemas de huevo
  • 110 g de manteca fría

Cómo preparar la receta de masa sablé, paso a paso

  1. Para empezar, coloca todos los ingredientes en una procesadora y amasa por 10 segundos, hasta que se unan bien. Forma una bola con la masa, envuelve en papel film y deja enfriar en la heladera por 30 minutos.
  2. Si lo haces de forma manual, frota la manteca en cubos y fría con la harina hasta formar un arenado. Realiza un hueco en el medio y agrega el resto de los ingredientes. Amasa hasta integrar.
  3. A continuación, estira la masa dentro de un aro de 20 centímetros y deja enfriar nuevamente en la heladera. Si la quieres usar como masa para galletas, estira entre dos papeles de horno y corta con moldes redondos.
  4. Finalmente, cocina la masa sablé en el horno a 180 °C por 25 minutos o hasta que la masa adquiera un color dorado. Retira del horno, deja enfriar y desmolda.
Masa sablé bretón _20250814_095539_0000

Cómo usar la masa sablé: ideal de tartas navideñas

La masa sablé es muy versátil y se puede utilizar en diferentes preparaciones, como galletas o tartas rellenas.

¿Con qué se puede rellenar una tarta de masa sablé?

  • Mousse de chocolate
  • Ganache de chocolate blanco
  • Crema pastelera
  • Dulce de frutillas
  • Gelatina con frutas
  • Crema chantilly

